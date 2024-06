Botrányba fulladt az ATV Egyenes beszéd című felvétele hétfőn. Rónai Egon műsorvezető egy váratlan ajándékkal készült Magyar Péternek, a Tisza Párt alelnökének, aki nem sokkal ezután kiviharzott a stúdióból. A történtekre reagált a csatorna, és azóta a politikus is – írtuk hétfői cikkünkben.

Az ATV nyilvánosságra hozta azt is, hogy valójában hány alkalommal keresték Magyar Pétert az utóbbi hetekben. Magyar Péter ezután többször kritizálta a csatornát, majd közölt egy olyan listát, amelyben több ATV-sről közölte, hogy a Hit Gyülekezetének tagja, ezt a listát azóta többen kritizálták.

Puzsér Róbert: Rohadtul nem korrekt

Puzsér Róbert az üggyel kapcsolatban az Önkényes Mérvadó adásában úgy fogalmazott, hogy egyszer ő is ehhez hasonló módon lett „lépre csalva” az Egyenes beszéd stúdiójában, amikor főpolgármester-jelöltként behívták. Azt a tájékoztatást kapta, hogy Budapestről fognak beszélgetni, de amikor ott ült, szembesült azzal, hogy „én rasszista vagyok, mert egy öt évvel korábbi videóm hirtelen érdekes lett”.

Behívjuk a vendéget, és ott az adásban szorítjuk sarokba, szégyenítjük meg, próbáljuk civilizációs normák mentén, de pont nem a közügyekkel kapcsolatban, jól érezhetően lejárató szándékkal megszégyeníteni az illetőt. Ez rohadtul nem korrekt

– vélekedett a publicista.

Puzsér Róbert úgy foglalta össze az ATV stúdiójában látott jelenetet, hogy Magyar Péter azt mondta, később elolvassa a dossziét, várja a kérdést, „utána nem kérdés jött, hanem leb*szás és megszégyenítés. Hagyjuk ezt a kutyakomédiát, hogy maga itt üzenget nekünk. Nem érzel te ebben valami szereptévesztést? Így kérdez egy újságíró valakitől, aki 30 százalékot szerzett az előző nap? Eléggé közügy, hogy 30 százalékot szerzett, és akkor arról szól a tv-műsor, hogy hívtuk vagy nem hívtuk.”

A publicista feltette azt a kérdést is, „mit kellett volna csinálnia Magyar Péternek? Olvassa el ott a dossziét? Nyilvánvalóan nem fogja tudni elolvasni, de Rónai Egon demonstrálta, hogy ott vannak a bizonyítékok és akkor most magyarázkodjon. Ő azt mondta, mert konstruktív volt, hogy el fogom olvasni, majd konzultálunk, most várom a kérdést. Tovább lehetett volna a dolgon lépni, de Rónai Egon, mint egy bulldog, úgy kapaszkodott.”

Puzsér Róbert megjegyezte: „Ez pont akkor történik, amikor éppen Magyar Péter megrendíti két olyan pártnak a pozícióját a politikai térben, amely két párt fájdalmasan közel áll az ATV-cégcsoporthoz, az egyik ilyen párt a DK, a másik ilyen párt a Fidesz.”

(Borítókép: Puzsér Róbert 2024. április 18-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)