Egymásnak esett Magyar Péter és Orbán Balázs az MCC-s diákok miatt

Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke hétfőn a közösségi oldalán megosztott egy fotót, amelyen MCC-s diákokkal látható. „Indulás Brüsszelbe, a néppárti frakcióülésre. A reptéren, az MCC-s diákok szerint is árad a Tisza” – írta.

A fotó azért is érdekes, mert Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is hozzászólt a bejegyzéshez. Azt írta, két dolog miatt is örül ennek a képnek:

„Eddig minden nyilvános megszólalásodban gátlástalanul, penetráns módon hazudoztál az MCC-ről. Akkor ezt egyszer és mindenkorra be lehet fejezni. Eddig ugyanis »janicsároztad« őket, most meg máshogy akarod a politikai céljaidra felhasználni a diákokat! Szép történet lesz, amikor majd együtt végignézzük, ahogy ugyanezzel a forradalmi lendülettel belemasírozol a Néppárt háború-, migráció- és genderpárti vonalába. Brüsszeli tanulmányút a javából!”

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül az elhangzottakat. Orbán Balázsnak a következőket üzente: „Bazsi, ne vedd a szívedre és kérlek ne bántsátok majd a fiatalokat, amiért nem veszik be az ócska propaganda hazugságaitokat. Arra a háborúpárti, migráció-, genderpárti Néppártra gondolsz, ahol a ti képviselőtök ül? Egyébként mi az, hogy genderpárti? Ezt már többször meg szerettem volna kérdezni. By the way, nem ti támogattatok »háborúpárti« főpolgármester-jelöltet? – tette fel a kérdést a Tisza alelnöke.

Mint ismert, a június 9-ei európai parlamenti választáson csaknem 30 százalékot elért Tisza Párt alelnöke hétfőn reggel személyes üzenettel és kérdéssel fordult a párt közösségéhez. Magyar Péter arra kérte követőit, hogy döntsék el ők, hogy a Tisza Párt alelnöke felvegye-e az európai képviselői mandátumát. A párt hivatalos honlapján Magyar Péter a képviselőség mellett szóló érveit is felsorolta, amelyekről itt írtunk.