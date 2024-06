„Remegtem, mint a kocsonya” – ezt mondta az RTL Híradónak a sofőr, aki mellől kirángattak egy veszélyes körözött bűnözőt a TEK kommandósai Siklóson a minap.

A 39 éves német férfit két éve keresték, emberrablás, túszejtés és fegyveres rablás miatt.

Lerohantak bennünket, és csak néztem, nem tudtam, mi történik velem″

– mesélte a férfi a riporternek.

A férfi a hobbikertek egyikén élt nagyjából másfél éve, a környékbeliek szerint magyarul nem tudott, mindig a telefonjával fordított. Nem hallottak róla rosszat, az építőiparban dolgozott. Egy helybéli elmondta, hogy alkalmazottai is voltak, semmi olyasmiről nem tudtak, ami törvénysértő lenne.

A híradó úgy tudja, hogy társával egy autószerelőt és terhes feleségét tartották fogva, meg is verték őket és a megölésükkel is fenyegetőztek, ha nem kapnak meg egy többeurós tartozást. A műhely melletti autószalonba is bementek és fegyverrel fenyegetőztek. Mikor a dolgozók hívták a rendőröket, akkor elmenekültek. Az ügyben eljáró Nemzeti Nyomozóiroda az ügy súlyosságára tekintettel kérte a TEK segítségét a férfi elfogásához.