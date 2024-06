Kamiont nyert tombolán egy magyar nő, de nincs jogosítványa

Kamiont nyert egy 63 éves nő az első Országos Kamionos Találkozó és Fesztiválon a hétvégén. Egyelőre nincs jogosítványa, de most azt tervezi, hogy megszerzi.

Kamiont nyert tombolán egy 63 éves nő a hétvégén Békéscsabán az első Országos Kamionos Találkozó és Fesztiválon. A nyertes az örömtől és meghatottságtól alig talált szavakat, ugyanis egyik álma vált valóra.

A nőnek egyébként nincs jogosítványa, de gyerekkorában a kamionsofőr édesapja tanította őt vezetni.

Azt is elmesélte, hogy több barátjuk is kamionozik, és mindig is vonzotta őt ez a világ. Egyik lányával már egy ideje azon gondolkodtak, hogy fuvaros vállalkozásba vágnak, az anyagi körülményeik azonban ezt eddig nem tették lehetővé.

Korábban biciklivel járt, ám vasárnapra már megtanulta elindítani saját kamionját is, és egy tiszteletkört is tettek a rendezvény helyszínén.

A fesztivál szervezője az RTL Híradó stábjának elmondta, hogy egy olyan néni nyerte meg ezt a bizonyos 7 és fél tonnás kamiont, aki mindössze egyetlen tombolát vett. Ezzel szemben volt olyan vállalkozó, aki 300 szelvényt is megvásárolt egyszerre. Egy magánszemély pedig már belső szőnyegeket is felajánlott a kamionhoz.