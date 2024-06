Kőműves, mentőápoló és kutató – mihez kezd az életével egy volt politikus?

Június 9-e után több magyar politikus évtizedes aktív közéleti tevékenység után szakít a politizálással. Négy életutat mutatunk be arról, hogy milyen irányba haladhat volt politikusok közélet utáni karrierje.

A június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások személyi változásokat is hoznak a magyar politikába. Brüsszeltől több, hosszú évek tapasztalatával rendelkező politikus is búcsúzik, miközben leköszön a kormánypártok egyik legrutinosabb polgármestere – írtuk korábbi cikkünkben.

„Elvégeztem a kőművestanfolyamot”

Sneider Tamás, a Jobbik volt elnöke, az Országgyűlés korábbi alelnöke lapunk kérdésére elárulta:

Építési és turisztikai vállalkozást üzemeltetek a fiaimmal. Az építőipari munkát két-három éve végezzük, és ha minden jól megy, az ősztől vendégházunk is lesz a Mátrában, amit kiadunk. Elvégeztem a kőművestanfolyamot, az egyik fiam ács, a másik villanyszerelő, közösen visszük a vállalkozást.

A volt politikus – aki Vona Gábor után töltötte be a Jobbik elnöki tisztségét – arra a kérdésünkre, hogy hiányzik-e neki a politika, kifejtette: „A jelenlegi ellenzéki politika nem hiányzik. Téves iránynak tartottam az ellenzék működését, és 2022 után, 2024-ben is beigazolódott ez. Idén a Magyar Péter-jelenség mutatott rá, hogy az eddigi ellenzéki pártok analfabétává váltak. Amikor távoztam az Országgyűlés alelnöki pozíciójából, már akkor is látszott, hogy nem jó az irány, tehát a mostani ellenzék nem hiányzik, de a 8-10 évvel ezelőtti időszakra nosztalgiával gondolok, akkor még volt értelme a politizálásunknak”.

„Független kutató, tanácsadó”

Szél Bernadett – aki közgazdászként végzett, majd szociológiából szerzett PhD-t a Budapesti Corvinus Egyetemen –, 2012-től 2022-ig volt országgyűlési képviselő, betöltötte az LMP társelnöki pozícióját, és a párt miniszterelnök-jelöltje is volt 2018-ban.

A politikus a 2022-es országgyűlési választáson szoros versenyben, de vereséget szenvedett a budakeszi központú egyéni választókerületben Menczer Tamástól. Szél Bernadett ezután eltűnt a közéletből.

Szél Bernadett saját honlapján független kutatóként, tanácsadóként mutatja be önmagát. LinkedIn-profilja szerint 2023 januárja óta akadémiai kutató, idén júniusban pedig Tajpejbe utazott, ahol a Taiwan Foundation for Democracy vendégkutatója. A volt politikust a honlapján fellelhető e-mail címén kerestük, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Szél Bernadett Instagram-oldalán aktív, egy héttel ezelőtt pedig azt is elárulta, hogy miért utazott Tajpejbe:

Fontos lépés következik: úton vagyok Taipeibe, ahol a Taiwan Foundation for Democracy vendégkutatójaként fogok dolgozni, és mellette a Soochow Egyetem emberi jogi programjában is aktív leszek. Izgalmas hónapok következnek.

A szintén korábbi LMP-s – valamint az MSZP-ben is megfordult –, Demeter Mártát sikerült elérnünk telefonon, de nem kívánt nyilatkozni arról, hogy politikai karrierje óta mivel foglalkozik.

Oda tért vissza, ahonnan a politikába érkezett

A mentőápoló Rig Lajos Tapolca alpolgármestereként 2015-ben a Jobbik színeiben megnyerte a Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében kiírt időközi választást, így országgyűlési képviselő lett belőle.

A politikus a 2022-es választáson vereséget szenvedett Navracsics Tibortól, majd a Tapolcai Médiának rögtön bejelentette: „Visszatérek eredeti szakmámba, és nyugdíjaskoromig szeretnék ott is maradni.” Rig Lajos Facebook-oldalán jelenleg is az Országos Mentőszolgálat van feltüntetve munkahelyként.

ENSZ-nagykövet lett a volt MSZP-sből

Ujhelyi István 1993-ban lépett be az MSZP-be, 2002 és 2014 között országgyűlési képviselő volt, 2014-től tíz éven át európai parlamenti képviselő. Ujhelyi István 2022 októberében lépett ki az MSZP-ből, az idei választáson nem állt rajthoz.

A volt politikus június elsején jelentette be, hogy kinevezték az ENSZ szakosított turisztikai világszervezete (UN Tourism) nagykövetének. Feladata alapvetően az uniós intézményekkel való kapcsolattartás, illetve a szervezet brüsszeli állandó képviseletének működtetése lesz. Ujhelyi István már korábban is rendkívüli nagykövete volt az ENSZ szakosított világszervezetének, a hivatalos státuszt az EP-képviselői mandátumának lejártával ajánlották fel neki.

(Borítókép: A Parlament épülete. Fotó: Kaszás Tamás / Index)