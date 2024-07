Mint írtuk, a MÁV–Volán-csoport munkatársai számára véget ér a home office lehetősége, ugyanis Lázár János építési és közlekedési miniszter július 1-jével egy határozatban megszüntette ezt az opciót. Mivel a MÁV START Zrt. különböző szakmai egységei éppen költöznek nagyobb székházakba, így talán ezzel is összefüggésben lehet Lázár rendelete. Az intézkedés a vezérigazgatóság 2100 fős tagságának egyharmadát, kerek 700 embert érint.

Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) elnöke Facebookon közölte a lépés után: ez a döntés minden, csak nem pozitív a vasutas munkavállalókra tekintettel.

Úgy elvárni egy szervezeti átalakítást, hogy lojálisak legyenek a munkavállalók a tulajdonosi elvárásnak megfelelően, azt gondolom, hogy ez egy végtelenül barátságtalan lépés volt

– fogalmazott.

Lázár Jánost arra kérte a a szakszervezet, hogy lépjen vissza a döntéstől, és a továbbiakban is engedélyezze, hogy – azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges –, az európai normatíváknak megfelelően legyen lehetőség a home office-ban folytatott munkatevékenységre.

A döntés olaj a tűzre

Az Infostart által idézett közlemény szerint a Vasutasok Szakszervezetét megdöbbentette a lépés. A VSZ elnöke szerint Lázár János döntése azonban nemcsak a székházból kiköltöztetett munkavállalókat érinti kellemetlenül, hanem azt a több ezer vasutast is, aki korábban, még a Covid-járvány utáni időszakban home office-ba kényszerült, majd ott is maradhatott.

Ez a lehetőség egyike volt azoknak a kedvező feltételeknek, amiért sokan nem kerestek másik munkahelyet, lojálisak maradtak a vasúttársasághoz. Családok ezrei rendezkedtek be erre a korábban kényszer szülte, ám időközben elfogadott és jól bejáratott rendszerre. Kisgyerekes szülők éppen a kedvező családbarát lehetőségért maradtak a cégnél vagy csatlakoztak a MÁV–Volán-csoport dolgozóihoz

– mondta Meleg János.

A közleményben az is elhangzik, hogy köztudott, mennyire drámai a létszámhiány a MÁV-nál, és a szakszervezet szerint az eddigi minisztériumi intézkedések sem arattak osztatlan sikert a vasutasok körében. A VSZ elnöke szerint a szervezeti intézkedések kuszasága, kiszámíthatatlansága elbizonytalanítja a műszaki értelmiséget és a többi jó szakembert is, és ez „a mostani döntés olaj lehet a tűzre”. Szerinte ez az intézkedés még „a MÁV-hoz leghűségesebb emberek kedvét is elvehetik attól, hogy itt dolgozzanak”.