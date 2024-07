Rendőrségi tanúvallomások erősíthetik a Magyar Péter buli-botrányában felmerült lopás és rablás gyanúját

Több tanút is meghallgatott a rendőrség arról a június végi eseményről, amelyben Magyar Péter és egy férfi között dulakodás alakult ki egy budapesti belvárosi szórakozóhelyen, és amelynek az lett a vége, hogy a Tisza Párt alelnöke a Dunába dobta az őt kamerázó férfi telefonját. A Magyar Nemzet szerint meghallgatták a telefon tulajdonosát, akinek a tanúvallomása erősítheti annak a gyanúját, hogy garázdaságon és rongáláson túl akár lopást vagy rablást is elkövethetett a politikus.

A rendőrség tanúként hallgatta ki azt a férfit, akitől Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke elvette, majd a Dunába dobta a telefonját, azt követően, hogy az egész este videózta őt a belvárosi szórakozóhelyen – tudta meg a Magyar Nemzet.

Ezek az információk pedig a lap szerint erősítik annak gyanúját, hogy Magyar Péter a garázdaságon és rongáláson túl akár lopást vagy rablást is elkövethetett az Ötkert nevű diszkóban. A folyó medrében később a vízirendészet munkatársai által megtalált készülékről ráadásul sikerült lementeni a rendőrségnek a felvételeket, ezeket pedig szintén fel tudják használni a nyomozás folyamán. A helyszínt a közterületi kamerák felvételei alapján azonosították a rendőrök.

Magyar Péter még június végén keveredett összetűzésbe a szórakozóhelyen egy férfival, ahol a Tisza Párt alelnöke szerint a „provokátor” folyamatosan rögzítette a telefonjával, ahogyan ő fiatalok társaságában próbálta jól érezni magát, ez torkollott a dulakodásba. Az Indexnek akkor két szemtanú is beszámolt a történtekről, erről itt olvashatja el a részleteket.

Több tanúvallomás is született már a rendőrségi nyomozásban, a Budapesti Rendőr-főkapitányság mások mellett kihallgatta azt a személyt is, akivel a Tisza Párt alelnöke dulakodásba keveredett az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen június 21-én éjszaka.

Zavarta, hogy fiatal lányokkal táncol, ezért vidózta Magyar Pétert

A történtekről a helyszínen több vendég is videófelvételt készített, a Magyar Nemzet információi szerint egyikük kezéből Magyar Péter erőszakkal vette ki a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

A sértett a szerző nélkül megjelent cikk információi szerint azt mondta a rendőrségi tanúvallomásában, hogy azért kezdte videózni Magyar Pétert, mert felháborította, hogy „mit keres egy tinédzserdiszkóban egy politikus”. A férfit az zavarta, hogy a politikus szerinte fiatalkorú lányokkal táncolt. Azt írják, a férfi a vallomásában azt is említette, hogy mikor Magyar Péter megelégelte, hogy őt kamerázza, odament, kivette a kezéből a készüléket és állítása szerint tenyérrel kétszer arcon ütötte.

A lap úgy tudja, hogy a rendőrség meghallgatott a buliban részt vevő két 19 éves tanulót is, akik végignézték az esetet. Ők elmondták, hogy Magyar odalépett a videózó férfihoz, láthatóan feszült volt a hangulat köztük, majd azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették a Tisza Párt alelnökét a diszkóból, a két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját. Mindketten azt állították, hogy Magyar egy telefont dobott a Dunába.

Magyar Péter dulakodásba keveredett egy szórakozóhelyen, biztonsági őrök vezették ki

A lap arról is ír, hogy Magyar Pétert azért kellett kivezetni a diszkóból, mert többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó ezt megtenni magától, kijelentette, hogy nem megy sehová, szemben a konfliktus másik szereplőjével, aki állítólag önként távozott.

A Tisza Párt alelnöke ezután egy posztot tett közzé a Facebookon, amelyben azt írja, hogy csütörtök este „több tucat fiatal társaságában, jó hangulatú buliban táncoltunk a belvárosban, amíg egy fideszes fizetett provokátor tönkre nem tette az esténket”.

Ez a férfi már a korábbi estéken is követett minket. Egy célja volt, hogy csapdába csaljon. Külön hangsúlyozta, hogy ő lesz az, aki engem tönkre fog tenni

– írta bejegyzésében.

A cikkben szereplő információk a szerző szerint alátámasztják az eddig nyilvánosságra került információkat, amelyek alapján garázdaság és rongálás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség, majd az ügy átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF), mivel a Tisza Párt alelnökének EP-képviselőként mentelmi joga van.