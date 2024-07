Egy nézője kérdezte meg Friderikusz Sándort arról, hogy tervez-e interjút készíteni Magyar Péterrel. A műsorvezető azt mondta, hogy nem, mert nem tartja megfelelőnek Magyar hozzáállását a riporterekhez. Beszélt továbbá arról is, hogy a 444 vs. Gyurcsány Ferenc vita miatt lemondta előfizetését a lapnál.

A műsorvezető a Friderikusz Podcast legfrissebb adásában reagált arra a nézői kérdésre, hogy készít-e interjút Magyar Péterrel (a kérdés abból is adódott, hogy több korábbi adásban is a Tisza Párt alelnökéről beszéltek a vendégével).

Friderikusz Sándor azt felelte a Media1 beszámolója szerint a kérdésre: pár hónapja, Magyar Péter színre lépésekor még kacérkodott a gondolattal, hogy interjút készít vele,

DE KÉSŐBB azt LÁTTA, HOGY MAGYAR EGYRE INGERÜLTEBB A NEKI NEM TETSZŐ KÉRDÉSEKET FELTEVŐ EMBEREKKEL SZEMBEN.

Mint mondta, emiatt nem szeretne interjút készíteni Magyar Péterrel, és azt is hozzátette, hogy a Tisza Párt alelnökével már sok interjú készült, így nem érzi azt, hogy árnyalni tudná a róla kialakított képet. Végül megjegyezte: ha később azt látja, hogy Magyar hozzáállása változik, lehet vele rendesen párbeszédet folytatni, és hajlandó tisztelettel viszonyulni a kérdezőihez, akkor nem lenne ellenére a találkozás. De a minimum-kiindulópont, hogy a felek kölcsönösen adják meg a tiszteletet egymásnak – szögezte le az alább is megtekinthető adásban.

Érdekesség még, hogy Friderikusz Sándor a podcast egy másik részében egyébként arról is beszélt, hogy Rónai Egon – aki a választás után élő adásban vitatkozott össze Magyar Péterrel – az egyik legkiválóbb közéleti riporter (a Tisza Párt alelnökének azóta egyébként más sajtóellenes kirohanásai is voltak, többek közt az ellenzéki lapokkal szemben is).

A 444-előfizetését is lemondja

Friderikusz Sándor ezenfelül azt is elmondta a podcastműsorban a Media1 szerint, hogy csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, amely a 444.hu Gyurcsány Ferencről szóló cikke után indult a portál ellen.

Mint mondta, mostanáig a 444 támogatója volt, de egyetért a kezdeményezés elindítójával, Bartus Lászlóval (aki az Amerikai Népszava főszerkesztője), és lemondja az előfizetését.

A 444–Gyurcsány Ferenc-vitában a legutóbbi fejlemény az volt, hogy a DK elnöke „Sajtóban hazudni nem kell félnetek jó lesz” felütéssel tett közzé egy írást.