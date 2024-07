Nagy változás jöhet az egyik legnépszerűbb magyar fesztivál területén

Szerda délután tartották a 48. EFOTT nyitó sajtótájékoztatóját. Az eseményen többek között Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter is felszólalt. L. Simon László arról beszélt, hogy már elkészült a fejlesztési terve egy ifjúsági központnak, ami a területen épülne.

Lasztovicza Gábor azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy rengeteg újítással készültek, és sok olyan dolgot hoztak a magyar felősoktatásból a látogatóknak, ami abban segíti őket és a fiatalokat, hogy a felsőoktatást olyan szempontból ismerjék meg, ami nem a mindennapok részét képezi, hanem a közösség teremtő és építő erejére utal.

Ez az esszenciája az egész fesztiválnak, ezért vagyunk, ezért csináljuk, hogy az egyetemi közösségek megerősödjenek, és az egyetemek valódi alkotó, építő munkát tudjanak a hallgatókkal közösen végezni

– fogalmazott a fesztiváligazgató.

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke kifejtette: amikor az EFOTT-ra gondol, azt szokta mondani, hogy a közösségek találkozása, mert az egyetemen belül is számos olyan közösség van, ami méltó arra, hogy látszódjon, valamint az egyetemi életnek számos olyan szeglete van, amit szeretnének megmutatni, ezért erősítették például a sport szerepét. Abban hisz, hogy a fesztivál egyik ereje a hallgatókból jön, de nem csak a hallgatókra gondolnak, a családoknak is szeretnének kedvezni a nappali, esti aktivitásokkal.

Hankó Balázs három pontot emelt ki: vonzó egyetemek, sikeres fiatalok, erős nemzet. „Mindazt, amit itt veletek, az egyetemekkel közösen próbáltunk tenni az elmút időszakban, az az, hogy vonzóvá, vonzóképessé tegyük az egyetemeket” – mutatott rá a tárcavezető. Ezt a vonzást három hatóanyaggal tudják elérni:

A versenyképesség,

az identitásőrzés,

és a közösségépítés.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter kitért arra is, az egyetemek fejlődnek, az innovációban is haladunk, épp tegnap jelentették be, hogy javult a magyar innovációs képesség az innovációs versenyben, ennek az alapját az egyetemek jelentik.

Hankó Balázs az identitásról és a kultúráról elmondta, ebben az olyan rendezvényeknek, mint az EFOTT a 48 évével, és mindazzal, amit kultúrában, zenében letesz, lényegi szerepe van. A miniszter a közösségről szólva arról beszélt, hogy a közösség épül az egyetemisták több évtizedes közösségében, és épül úgy, hogy gondolnak a családokra is.

Rácz Ervin, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese abban bízik, hogy az egyetem jó úton jár, a „tehetség, siker, közösség” kulcsszavakat emelte ki. Házigazdaként úgy gondolták, három dolog köré csoportosítják házigazda mivoltukat: innováció, fenntarthatóság, digitalizáció.

Ifjúsági központ épülhet

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum volt főigazgatójafelszólalásában kifejtette, az a tíz év, amióta az EFOTT a Velencei tónál van, Hankó Balázs karrierútját is jól mutatja, aki volt itt rektorhelyettesként, helyettes államtitkárként, államtitkárként, most pedig miniszterként, „úgyhogy szeretném jelezni, az ő érdeke is, hogy maradjon az EFOTT, mert ebből még bármi lehet”.

L. Simon László elárulta:

Elkészült egy fejlesztési terv, ifjúsági központ épülne a terület egy részére, ami arra adna lehetőséget, hogy az EFOTT és a HÖOK ne csak a fesztivál időtartama alatt, hanem egész évben rendezvényeket tudjon tartani, sok egyetemistát, fiatalt idehozva, akik megismerik ezt a térséget. Nem csak az EFOTT idején érdemes idelátogatni, minden évben bővül a kulturális kínálat.

Lucenko Viktória, az Auchan Magyarország vezérigazgatója hangsúlyozta, valós hagyományt tudnak teremteni abból, hogy az Auchan kitelepül a fesztiválra, és az a céljuk, hogy a következő 48 évben is együtt legyenek. „Az Auchan szlogenje a tudatos választás, ebben következetesen haladunk, mind az árakban, mind a termékek egészségre való összpontosításában, mind abban, hogy nem csak árakat, termékeket, hanem élményt is nyújtsunk” – húzta alá a vezérigazgató, hozzátéve: közel kétszáz munkatársa dolgozott azon, hogy háromszáz négyzetméteren négyszáz terméket biztosítanak a fesztiválozóknak.

