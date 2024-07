A legmagasabb fokozatú figyelmeztetést adták ki a hőség miatt csütörtökre

A meteorológiai szolgálat az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: csütörtök éjfélig Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Tolna vármegye területére adtak ki piros fokozatú figyelmeztetést.

Erre az időszakra további hét – Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala – vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a várhatóan magas középhőmérséklet miatt. Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Három melegrekord is megdőlhet

Csütörtök mellett pénteken és szombaton is megdőlhet az országos melegrekord – tájékoztatott előrejelzésében az Időkép. Az Alföld középső, valamint déli-délkeleti részén már csütörtökön 40 fok várható, de szombaton a hőmérséklet akár ezt is meghaladhatja.

A korábbi rekordok így alakultak az ország területén:

csütörtökön 38,5 Celsius-fok Szerep községben 1922-ben,

pénteken ugyanebben az évben és ugyanezen a településen, illetve Egerben 38,9 fok,

szombaton 1991-ben Tokajban mértek 38,2 fokot.

A fővárosi rekordok is veszélyben lehetnek, melyek sorrendben az alábbiak: 37,2; 36,9 és 37,5 Celsius-fok.

Viszont nemcsak nappal, hanem éjjel is rendkívül meleg lesz, a hőmérséklet minden éjjel eléri a 20 fokot, szombaton akár 25 is lehet, emiatt várhatóan a napi minimum hőmérséklet rekordja is megdől.

