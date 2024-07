Deutsch Tamás: Magyarország az egyik legnagyobb támogatója Ukrajnának

A politikus elmondta, hogy a nemrég létrehozott Patrióták Európáért 84 európai parlamenti képviselőt tömörít, amivel az EP harmadik legnagyobb frakciója, és hogy a frakció vezetésében ő maga is helyet kapott. „A delegációbürót – nehéz erre megfelelő magyar kifejezést találni tagjai – a frakcióvezető, az első alelnök, a további hat alelnök, illetve a delegációvezetők alkotják. Ennek a tagja vagyok delegációvezetői megbízatásom okán – fogalmazott Deutsch Tamás, aki nem sokkal később rögtön odaszúrt Magyar Péternek is.

„Nyilvánvalóan minden kérdésben elsősorban mi, delegációvezetők egyeztetünk egymással, s készítjük elő azokat a javaslatokat, amelyeket az esetek döntő többségében a frakcióülés elfogad, de vannak olyan fontos kérdések is, amelyekben maga a delegációvezetőkből álló büró tud dönteni. Szemben azzal a feltehetőleg tájékozatlansággal magyarázható totális tévedéssel, amivel Magyar Péter próbálta szórakoztatni a nagyérdeműt, hogy egyfajta házmesteri feladat a delegációvezetői, a munka szervezésével foglalkozik. A magyar parlamenti analógiával élve olyan feladat ez, mint a különböző pártok frakcióvezetőié. Ezzel az analógiával a Patrióták Európáért politikai frakciónak van vezetője, amellett az egyes nemzeti delegáció vezetői az első számú politikai képviselői a saját pártjuknak” – mondta a kormánypárti politikus.

Deutsch Tamás később egy kérdésre válaszolva azt is tisztázta, hogy nemcsak a Fidesz képviselői, hanem a KDNP-s EP-képviselő Hölvényi György is a Patrióták tagja lett, miután a KDNP kilépett az Európai Néppártból. Állítása szerint volt olyan javaslat is, hogy a képviselőcsoporti frakcióvezetői tisztséget a Fidesz tölthesse be. „Mi megtisztelőnek éreztük ezt a gondolatot, de azt mondtuk, hogy sokkal helyesebb, ha a legnagyobb nemzeti delegáció adhatja a frakció vezetőjét” – közölte, arra utalva, hogy ezzel a francia Nemzeti Tömörülés kapta ezt a tisztséget.

Beszélt a pártcsalád céljairól is, amivel kapcsolatban megemlítette:

De közeleg egy osztrák parlamenti választás, közeleg egy cseh parlamenti választás, és fogalmazzunk úgy, hogy meglepetésszámba nem menne, ha akár a Szabadságpárt, akár az ANO párt nem adna majd miniszterelnököt vagy legalábbis koalíciós partnerként kormánytagokat. Ez a győztesek frakciója, a patrióta manifesztum pedig világossá tette a három-négy alapértéket.

Ukrajna, tűzszünet, békemisszió

Az adás későbbi részében szóba került az is, hogy miben térhet el a Patrióták politikája a másik hasonló ideológiájú pártcsalád, a Konzervatívok és Reformerek (ECR) politikájától, illetve a német AfD vezetésével és a Mi Hazánk Mozgalom részvételével létrehozott Szuverenistákétól.

Deutsch Tamás elmondta: „A német AfD párt körül szerveződő, a legutóbbi egy-két nap híre alapján meg is alakuló frakció teljesen külön tészta, velük elvi vagy politikai álláspontbeli közösség nincsen. Az Európai Konzervatívok és Reformerek, illetve a Patrióták Európáért frakció között – az én határozott álláspontom szerint – nagyon szoros együttműködésre van szükség, és erre a lehetőség meg is van”, és hogy reményei szerint e két pártcsalád együtt „az Európai Parlament második ereje” lehet, amivel új időszámítás kezdődhetne szerinte.

„Nyilvánvalóan határozottabb, keményebb, több kérdésben a gyökeresebb fordulat pártján álló politikai frakcióról van szó a Patrióták Európáért frakció esetében” – fűzte hozzá, majd szóba került az is, hogy ez az ukrajnai háború és béke ügyében mindenféleképp így van. „A kérdés az a véres valóság: ki az, aki aktívan, a háború azonnali befejezése érdekében akar cselekedni. Tűzszünet, béketárgyalások, ez a békepárti politika.

Természetesen Ukrajna támogatása nem kérdés. Magyarország az egyik legnagyobb támogatója Ukrajnának, csak nem háborúra fordítandó pénzzel, nem fegyverrel, nem a háborút eszkaláló diplomáciai lépésekkel, hanem humanitárius segéllyel

– fogalmazott Deutsch Tamás, majd több példát felhozva hozzátette: „Tehát mi támogatjuk Ukrajnát, a háborúnak akarunk véget vetni. Azért akarunk fellépni, hogy az öldöklés szűnjön meg. Olimpia közeleg például. Nem lenne helyes a világ nagyhatalmainak meg középhatalmainak meg kisebb országainak azt a gyakorlatot követni, amit a magyar miniszterelnök tesz, hogy az olimpiai béke, az olimpiai fegyverszünet eszméjét elevenítsük föl? […] Nem ezt a kérdést kéne napirendre tűzni?”

Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben egyetértés van. A fegyverszállítás, a háború pénzelése, a háborús retorika diplomáciai támogatása tárgyában a Patrióták Európáért frakción belül az álláspontunk többségi, az európai konzervatívok és reformisták körében ez az álláspont kisebbségi

– fejtette ki véleményét.

Deutsch Tamást ezután Orbán Viktor békemissziójáról is megkérdezték, mire elmondta: „A Patrióták Európáért frakció üdvözölte Orbán Viktor békemisszióval kapcsolatos lépéseit. Úgy látom, hogy a jobboldalon is pozitív ennek a fogadtatása. A Néppártot már jobboldaliságot nyomokban sem tartalmazó politikai pártnak tartom. Tudom jól, mindenkinek megvan a joga az öndefinícióhoz, de a kommunisták is azt mondták, hogy ők a népi demokráciáért küzdenek, aztán semmi köze nem volt annak a demokráciának a demokráciához.”

A háborúpárti erők szempontjából ez a békemisszió egy fenyegető dolog, ez egy leküzdendő jelenség, ez egy olyan valami, amivel kapcsolatban durva kritikát, sőt durva minősítéseket kell alkalmazni. Nem is biztos, hogy a múlt idő a helyes, megy ez a hohmecolás, a bullshitelés, hogy itt jogkörtúllépésről van szó

– fogalmazott. Majd hozzátette: „Ezt az áskálódó, piszkálódó támadást, azt gondolom, sikerült elhárítani. Persze, hogy éri kritika. A háborúpárti erők még több pénzt adnának a háborúra, még több fegyvert a háborúra, mindegy, mennyi ember hal meg, még inkább azt az őrültekházát képviselik, hogy a harctéren kell Oroszországot, az orosz hadsereget legyőzni. Mindegy, hogy ennek milyen katasztrofális gazdasági hatásai vannak Európára, mindegy, hogy milyen humanitárius katasztrófát jelent már eddig is ez a háború.”

Éles küzdelemre készülnek

Szóba került az is, hogy Orbán Viktor nem szólalhat fel az Európai Parlament első plenáris ülésén a jövő héten.

Deutsch Tamás erre azt mondta, hogy szerinte egyesek egy technikai kérdésből politikai ügyet csináltak, ami „szegénységi bizonyítványt” jelent rájuk nézve.

Szerintem egyébként politikai hasznosság szempontjából még sokkal jobb is, hogy szeptemberben tudja ismertetni a magyar miniszterelnök a programját

– fűzte hozzá.

Nem sokkal később arról, hogy lesz-e elég mandátum az Európai Bizottság új vezetőségének jóváhagyásához, azt mondta: „Azt, hogy meglesz-e ez a többség, a kóbor kutya vacsorájának bizonytalanságával érzem hasonlatosnak. […] Mandátum nincs elég, hogy az előzetes megállapodás biztos többséget jelentsen. Nagyobb esélyét látom annak, hogy meglesz a szűk többség, meglátjuk, hogy mi a valóság. Ma én úgy látom, hogy komoly kérdéseket vet föl. Hírek szerint például bejelentkezett az európai konzervatívok frakciójához Ursula von der Leyen, hogy ellátogatna a frakcióülésre, szeretne konzultálni a frakció tagjaival.”

Végül Deutsch Tamás – a következő parlamenti ciklussal és az új pártcsaládos újrarendeződéssel kapcsolatban – úgy összegzett:



A fő küzdelem, hogy az alapkérdésekben a lopakodó hatáskörelvonás kérdésében, a tagállami, nemzetállami alkotmányos, kulturális szuverenitás folyamatos tűz alatt tartásának a kérdésében ez a szakasz végre véget ér-e, vagy sem. Éles küzdelem lesz a szuverenista erők, az ECR, udvariasan a kisebbik konzervatív frakciót mondom, továbbá a Patrióták Európáért frakció, illetve a centrista mainstream európai birodalomépítésben gondolkodó baloldali blokk között.

