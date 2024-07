Már a kezünkben lehet a megoldás bejutni a vizsgálatokra

Júliustól már az EgészségAblak mobilalkalmazáson keresztül is van lehetőség a szakrendelésekre az időpontfoglalás mellett, annak módosítására, vagy lemondására – ezt a legutóbbi kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő jelentette be. A Járóbeteg-Irányítási Rendszer (JIR) átalakításáért felelős miniszteri megbízott szerint nagy hatással lesz az egészségügyre, ha az előjegyzés intézése az online térben valósul meg. Ónodi-Szűcs Zoltán, aki a Debreceni Egyetem egészségügyi kancellárhelyettese is egyben az IME egészségügyi konferenciáján a rendszer előnyeiről beszélt.

Mint a legutóbbi kormányinfón is elhangzott, júliustól már van lehetőség az időpont lefoglalása mellett, annak módosítására is az EgészségAblak mobilaklalmazásban, ahogy a 1812-es telefonszámon is. Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, hogy a funkció július elsejei élesítése után öt nap alatt már 504 lakossági foglalást regisztráltak. Egyre több járóbeteg-ellátásra lehet már időpontot foglalni, a bevezetés fokozatos, hónapról hónapra fog bővülni a rendszerrel összeköttetésben álló szakrendelők listája.

Azért vezetjük be ezt a lehetőséget, hogy a betegeknek könnyebb legyen bejutni szakrendelésekre, kevesebb várakozási idővel.

– hangsúlyozta, hozzátéve: a személyes és telefonos időpontfoglalás lehetősége továbbra is fennál.

Az EgészségAblak mobilapplikációról szólva kiemelte: az alkalmazás egyre népszerűbb, már több, mint hárommillióan használják, havonta 2,5 millióan nyitják meg és több mint 9 millió leletet töltenek le. Eddig országszerte 4143 szakrendelés kezdte meg az időpontok publikálását ezen keresztül.

Nehezített hozzáférés

Az EgészségAblak az ellátórendszer ügyfélszolgálata, amelynek célja, hogy a beteget tájékozottan juttassák el az ellátások helyszínére, ennek pedig egyik eszköze a Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) – fogalmazott Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság alap- és szakellátásért felelős főigazgató helyettese a Magyar Kórházszövetség XXXVI. Kongresszusán.

Tavaly novemberben még 83 járóbeteg-ellátó intézménnyel indult a JIR, ennek átalakításáért felelős miniszteri megbízott, Ónodi-Szűcs Zoltán az IME egészségügyi szaklap legutóbbi konferenciáján beszélt arról, mi indukálta a rendszer bevezetését illetve milyen változások történtek az azóta eltelt több mint fél évben.

Felidézte, hogy 2018-ban prezentálták azt a kutatásukat, amelyben felmérték az azt megelőző 13 hónap betegellátással kapcsolatos hozzászólásokat a közösségi média felületeken, weblapokon. Mint rámutatott, az online aktivitások tanúsága szerint a lakosságot legjobban foglalkoztató témák között van az egészségügy. Ezek között is a várólista, várakozási időt említették legtöbben 40 százalékban problémaként, főként az évente 60 millió szakrendelői vizit kapcsán. A 2022-es évben ez a véleményarány felment 60 százalékra, 2023-ra már elérte a 70 százalékot, pedig azt várták volna, hogy a világjárvány után ekkorra rendeződni fog a helyzet.

Ez azt jelenti, hogy a beteg hozzáférése az ellátáshoz nehezített

– értékelte. Magyarázatként hozzáfűzte: a paraszolvencia megszűnése óta sok orvos részben vagy teljesen a magánellátásba ment át, betegeik egy részét ide irányítják. A felmérés arra is rávilágított, hogy a betegek többsége a mielőbbi sorra kerülés miatt választotta a magánegészségügyet, az időpont és betegfelvétel rendszerét pedig mielőbb javítandónak ítélték.

Hiábavaló hívások

A Debreceni Egyetem egészségügyi kancellárhelyettese még a rendszer indulásának hónapjában ismertette, hogy a korábbi felmérés szerint a telefonos időpontfoglalások a diszpécserekhez fordulva 3,5 százalékban, közvetlenül a szakrendelésekre telefonálva 65 százalékban volt sikertelen. Mint fogalmazott, ehhez legalább 3 ezer ügyfélszolgálatos hiányzik a rendszerből. Ugyanakkor az is kiderült, hogy az emberek 30 százaléka nem jelent meg a lefoglalt időpontban.

A felmérés tanúsága szerint ahol most jól működik az előjegyzés, a tervezetthez képest átlagban ott is 30 perccel később kerül sor a vizitre, a betegek negyede ennél is többet várakozik, csak 5-8 százalékuknál volt minimálisnak tekinthető ez az idő. A beteg átlagban 15 percet tölt a rendelőben, de valójában a beteg számára 3-4 órás folyamat, amíg ellátáshoz jut. Az előjegyzés, betegfelvétel, a leletkiadás, a dokumentáció mind a folyamat része.

A szakember szerint a beteget ügyfélként kellene kezelni az egészségügyben, ha a JIR általános lesz, rugalmasabban lehet kezelni az előjegyzéseket. „Ez pedig növeli a betegelégedettséget”– hangsúlyozta.

Ónodi-Szűcs Zoltán megjegyezte: a rendszert nagy küzdelmek árán sikerült életre hívni. „A helyi implementációk, az intézmények folyamatainak sztenderdizálása nehézkes volt, bezárkóztak saját előjegyzési rendszerükbe”– részletezte. További problémaként említette, hogy sokszor maguk az intézmények sem látják, hogy hol máshol rendelnek az orvosaik.

Egyre több az online előjegyzés

Június 10-ei adatok szerint a JIR-be 6379 szakrendelés tízmillió időpontja került fel, amiből hárommillió előjegyzés van, ebből 1,1 milliót mások – járóbeteg-ellátó intézmények, háziorvosok – is, 630 ezret pedig a lakosság is láthat az EESZT-ben. A nyár folyamán az Egészségablak applikációban az időpontfoglalások integrálása mellett a betegelégedettségi visszajelzésre is lehetőség lesz. „Ez nem egyszerűen egy alkalmazás, minden olyan szolgáltatás összessége, ami ahhoz kell, hogy eljusson a beteg a rendelőbe" ‒ emelte ki.

Az online időpontfoglalási rendszer fejlesztésénél legnagyobb kihívásnak a finanszírozást nevezte meg, miközben nem ismer olyan programot, ami a betegellátásra nagyobb hatással bírna, kevesebbe kerülne és rövidebb idő alatt jelentősebb eredményt tudna hozni. Szerinte három lehetséges ok miatt nem jut erre elegendő forrás:

az egyik, hogy nem férünk hozzá az uniós forrásokhoz,

a másik a háború következtében kialakult gazdasági körülmények,

a harmadik az lehet, hogy a magánellátás lobbiereje erősebb.

A várólista csökkentő program tavaly 7,5 milliárd forintba került, valamivel kevesebb mint tízezer ember segítettünk. Összehasonlításképp: csak a debreceni klinikai központban havonta 114 ezer előjegyzés készül

‒ mutatott rá Ónodi-Szűcs Zoltán. Arra is kitért, hogy nemzetközi összevetésben az OECD országok között nem állunk rosszul a műtéti várólisták tekintetében. A szakember szerint a járóbeteg-ellátás kapacitás menedzsmentjének pedig egyik leghatékonyabb eszköze lehet a JIR, valamint az ügyfélszolgálatának nevezett EgészségAblak applikáció széleskörű elterjedése, mindez a lakosság egészségügybe vetett bizalmát javítaná.

