Weimari vizslakölyköket dobtak be a Halasi Állatotthon kerítésén

A Halasi Állatotthonban nyolc alultáplált és sérült vizslát láttak el vasárnap virradóra az ott dolgozók, amelyeket úgy dobtak át a kerítésen. A sérülések valószínűleg részben a kerítéstől származhattak, számolt be róla a baon.

Az esettel kapcsolatban az állatotthon vezetője, Csepcsik Melinda nyilatkozta, hogy ha nem sikerült volna befogni a sokkos állapotban lévő kutyákat, akkor a menhelyi macskák körében vérengzés lehetett volna. Ilyenkor ugyanis a kutyákat stressz éri, ami miatt viselkedésük kiszámíthatatlanná válik.

A gondozóknak órákba telt befognia az állatokat. A kölyökkutyák karanténba kerültek, ahol ivartalanításon, féregtelenítésen estek át, majd megkapták a kötelező oltásokat is. Az otthon vezetője azt is elárulta, hogy korábban több hasonló esettel is találkoztak, akár havi rendszerességgel is, de szerencsére az elmúlt időszakban ilyenre már ritkábban került sor.

A szokásosnál is nagyobb volt az izgalom az otthon területén, amikor beléptünk az udvarra, egy rakat vizslát találtunk, rémülten szaladgáltak minden irányba. Ahelyett, hogy nyitvatartási idő alatt hozták volna ki őket, és kértek volna segítséget, az elkövetők egyszerűen bedobálták őket a kerítésen át, szám szerint nyolcat. Feltehetően akkor sérült meg, amikor átdobták a kerítésen. Több métert zuhantak a szerencsétlen kutyák, sokkos állapotban voltak, amikor rájuk találtunk. Abba pedig már bele sem merek gondolni, ha az állatotthon területén szabadon élő macskák között vérengzést csinálnak, vagy hátra mennek az ottani kennelben tartott kutyákhoz és ott történik baj.

− részletezte Csepcsik Melinda, a Halasi Állatotthon vezetője. Mint mondta, az eset nem maradhat következmények nélkül, ezért kérik, ha a lakosságnak van tudomása eltűnt kutyákról a környéken, akkor tegyenek bejelentést feléjük.