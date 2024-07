Hatszor szúrta meg volt párját egy férfi Komlón

Komlón veszett össze az egykori pár, az elkövető egy házban tartózkodó másik férfit is megtámadott, majd megfenyegette a nő családját is.

Elrendelte a Pécsi Járásbíróság csütörtökön egy hónapra annak a baranyai fiatalnak a letartóztatását, aki a gyanú szerint életveszélyesen megkéselte volt élettársát és egy másik férfit szombaton Komlón – tájékoztatta a bíróság az MTI-t.

A közleményben azt írták, hogy a 22 éves aranyosgadányi férfi ellen több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és zaklatás miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi a gyanú szerint szombat délután egy komlói ház hálószobájában keveredett szóváltásba volt barátnőjével; a nőt hatszor megszúrta egy konyhakéssel, majd az ott tartózkodó férfit is megsebesítette. A szúrások a nő karját, mellkasát, lapockáját érték, az egyik elérte a szívét is. A nő és a férfi is életveszélyesen megsérült, életük megmentése érdekében mindketten műtéten estek át, jelenleg is életveszélyes állapotban vannak.

A gyanúsított hétfőn telefonon felhívta volt barátnője apját, akit megfenyegetett azzal, hogy az egész családot ugyanúgy megszurkálja, mint a nőt. A férfi ellen hajtóvadászat indult és elfogatóparancsot adtak ki; végül hétfőn éjfél előtt fogták el Budapesten.