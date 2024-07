Terrorelhárító katonát késeltek meg Párizsban, egy héttel az olimpia előtt

Késes támadás ért hétfő este egy járőröző terrorelhárító katonát Párizsban, a Gare de l'Est pályaudvar közelében. Az elkövetőt előállították – közölte Gérald Darmanin belügyminiszter az X közösségi oldalon az MTI szerint. A katona rendőrségi források szerint a bal vállán szenvedett könnyebb sebesülést, eszméleténél van, kórházba szállították.

A BFM hírtévének szintén a rendőrségtől származó értesülése szerint a feltételezett elkövető egy negyvenéves francia állampolgár, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban született.

A magát katolikusnak mondó férfi 2006-ban, 22 évesen kapta meg a francia állampolgárságot, azt követően többször is volt dolga a rendőrséggel erőszakos cselekmények miatt, s 2018-ban késsel elkövetett gyilkosság miatt indult ellene eljárás, de kóros elmeállapota miatt nem volt büntethető, pszichiátriai kezelés alá került, de hajléktalanként az utcán élt. A hatóságok nem kezelik terrortámadásként a támadást.

A támadás alig több mint egy héttel a párizsi olimpiai játékok kezdete előtt történt, amelyek biztosításában mintegy 18 ezer katona vesz majd részt 45 ezer csendőr mellett.

„Gondolataink a ma este a Gare de l'Est pályaudvaron megsebesült katonával vannak, aki az Őrszem terrorelhárító hadműveletben teljesített szolgálatot” – írta Sébastien Lecornu védelmi miniszter az X közösségi oldalon. „Támogatás és hála a fegyveres erőinknek, amelyek minden eddiginél nagyobb mértékben vesznek részt a franciák biztonságának szavatolásában” – tette hozzá.

Mindennapos a fegyveres katonák látványa Párizsban

Az Őrszem hadműveletet a Charlie Hebdo szatirikus hetilap ellen 2015 januárjában elkövetett iszlamista merényletet követően indították a francia hatóságok. Azóta a felfegyverzett katonák járőrözése a fővárosban megszokott jelenség, a párizsiak mindennapjainak részévé vált.

Utoljára 2017 februárjában ért Párizsban támadás terrorelhárító katonát. Akkor egy egyiptomi állampolgár bozótvágó késsel támadt a Louvre múzeum bejáratánál az épületben járőröző katonákra, egyiküket könnyebben megsebesítette, aki viszont öt lövést adott le rá. A késelő a támadás közben azt kiabálta: „Allahu akbar” (Allah a leghatalmasabb). Az elkövetőt terrortámadás miatt 2021-ben harminc év börtönbüntetésre ítélték.

Veszélyes személyeket azonosítottak az olimpia előtt

Ahogyan arról az Index is beszámolt, ajövő héten kezdődő ötkarikás játékok előtt már mintegy három és fél ezer potenciálisan veszélyt jelentő személyt zártak ki az olimpiáról. Gérald Darmanin francia belügyminiszter közölte, hogyazon személyek kizárására, akik veszélyt jelenthetnek a játékok biztonságára, mintegy 770 ezer ellenőrzés eredményeként került sor.

A TÁRCAVEZETŐ ismertette, hogy AZ ELUTASÍTOTTAK KÖZÖTT „TÖBB TUCAT ISZLAMISTA, SZÉLSŐBAL- ÉS SZÉLSŐJOBBOLDALI KÖRHÖZ KÖZEL ÁLLÓ RADIKÁLIS” IS VOLT.

A belügyminiszter kitért arra is, hogy a biztonsági lépések részeként április elején az olimpiai és paralimpiai játékokon közreműködni kívánók közül 800 önkéntes jelentkezőt utasítottak el, és ezer magánügynök alkalmazásától is eltekintettek. Hozzátette, hogy az olimpiai lángot vinni akarók közül is többeket kiszűrtek, a fáklyás staféta tagjának jelentkezőket ellenőrizve 13 személyről derítették ki, hogy bűnözői hátterük van.