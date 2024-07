Döntött a karateszövetség, örökös eltiltást kapott a kalandparkban rugdosódó karateedző

Nemcsak az edzőt, hanem szervezetét is érinti az a döntés, ami a Magyar Karate Szakszövetség rendkívüli ülésén született a szolnoki kalandparkban nemrég történt gyermekbántalmazás ügyében.

Eltiltotta az oktatási tevékenységtől a Magyar Karate Szakszövetség A. Tibort, aki múlt héten felrúgott egy 7 éves kisfiút a szolnoki kalandparkban.

A szövetség a Facebookon közzétett posztjában számolt be a soron kívüli elnökségi ülésén született határozatáról. Ez alapján A. Tibort megfosztották danfokozataitól, a mester cím használatától, valamint visszavonta edzői címét.

Nemcsak a nála táborozó fiút felrúgó férfit sújtották szankciókkal, hanem sportegyesületét is: a sportági szervezet a jászberényi Yakuzák Sportegyesületet is eltiltotta a karatetáborok szervezésétől, valamint kizárták a Magyar Karate Szakszövetség tagjai közül is.

A Magyar Karate Szakszövetség Elnöksége elhatárolódik a vállalhatatlan, a karate szellemiségéhez, tanításához, erkölcsi mércéjéhez méltatlan gyermekbántalmazási esettől, és minden hasonló esetben, a rendelkezésre álló eszközök teljes szigorával fellép az ilyen és ehhez hasonló esetek teljes visszaszorítása érdekében

– olvasható a közleményben.

Ahogy megírtuk, A. Tibor egy szerdán közzétett felvétel tanúsága szerint felrúgott egy nála táborozó gyereket, amire a szolnoki kalandpark dolgozói hívták fel a figyelmet. Mint kiderült, nem ez az első eset, hogy agresszívan viselkedett, volt barátnője elmondása alapján őt is bántalmazta, egy volt tanítványa pedig arról számolt be, hogy az edző megerőszakolta.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http:// vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.