Külföldre utazott, nem tudják kihallgatni a gyermekbántalmazó karateedzőt

A szolnoki kalandpark üzemeltetője 2024. július 15-én írásban tett feljelentést a rendőrségen, miután tudomásukra jutott, hogy a kalandparkban egy férfi bántalmazott egy gyermeket. Az esetről videófelvétel készült, amely azonnal elterjedt az interneten – áll a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

A Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A nyomozók haladéktalanul megkezdték a körülmények tisztázását a sértett és az elkövető kilétének megállapítása érdekében. Beszerezték az adatokat, elemezték a kamerafelvételeket és tanúkat hallgattak ki.

A nyomozás eredményeként a feljelentést követő napon megállapították a sértett gyermek személyazonosságát, és kétséget kizáróan beazonosították az elkövető kilétét is. Az orvosi látlelet és vélemény alapján a gyermek nem szenvedett sérülést a bántalmazás során.

A cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfi jelenleg külföldön tartózkodik, ezért gyanúsítotti kihallgatására eddig nem kerülhetett sor.

A vele történt kapcsolatfelvételt követően, a büntetőeljárásról szóló törvény szabályai szerint idézte a hatóság. A szükséges és indokolt nyomozási cselekmények végrehajtására, a nyomozóhatóság által kijelölt időpontban kerül sor. A rendőrség vizsgálja, hogy más, vagy súlyosabb bűncselekmény megvalósult-e az ügyben.

Mint ahogy azt korábban az Index megírta, úgy felrúgta az egyik kisfiút az őt kísérő férfi a szolnoki kalandparkban, hogy a gyerek a levegőben megpördülve a fejére esett, utána pedig a földön fekve maradt.

Orbán Viktor miniszterelnök is szót ejtett a szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazásról szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor elmondta, hogy a tett elviselhetetlen, tűrhetetlen és következményekért kiált.

Tuza Péter ügyvéd és Tahon Róbert, a Magyar Karate Szakszövetség főtitkára is nyilatkozott a szolnoki kalandparkban felrúgott kisfiú ügyével kapcsolatban. Súlyos következményekkel járhat az edző tette, akár több év börtönt is kaphat.

Az Index arról is beszámolt, hogy az edző lelkileg és fizikailag is bántalmazta volt barátnőjét a jászberényi karateedző. A nő elmondása szerint a férfi mindenkitől elidegenítette őt, és volt, hogy „ököllel verte telibe a fejét”. Egy másik nő azt állítja, az edző 17 évvel ezelőtt megerőszakolta őt, miközben sorra jelentkezik a többi áldozat is.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http:// vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.