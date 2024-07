Ököllel ütötte arcon Puzsér Róbert kritikust Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok újságírója péntek este. A férfi korábban a Spirit FM szerkesztőségében követelte a rádiós kirúgását, ám miután nem kapott ígéretet arra, hogy elbocsátják, személyes találkozót beszélt meg vele. Puzsér Róbert lapunknak elmondta, hogy a vitájukra végül a Tűzoltó utcánál került sor, ahol Ábrahám az után, hogy megütötte, a telefont is kiütötte a kezéből. A kritikus az incidens miatt feljelentést tett. Az esetről mindkét fél bejegyzést tett közzé a Facebookon is.

Az incidensről Puzsér Róbert nyilatkozott lapunknak, és elmondta, hogy Ábrahám Róbert péntek délután, a személyes találkozójuk előtt a Spirit FM stúdiójához hajtott, és a programigazgatóval akart beszélni. Miután kiderült, hogy a programigazgató szabadságon van, azt követelte a helyettesétől, hogy rúgják ki a rádióból Puzsér Róbertet, mert „a csatornának nem férhet bele az, amit a Facebook-oldalára kiírt”.

Ábrahám Róbert a kritikus elmondása szerint nem kapott ígéretet a programigazgató-helyettestől arra vonatkozóan, hogy kirúgják, ezért telefonon kereste meg Puzsért, hogy személyesen rendezzék a nézeteltéréseiket. A férfiak a Tűzoltó utcában találkoztak.

Puzsér Róbert arra a kérdésre, mit mondott neki elsőként Ábrahám, úgy válaszolt, „na, figyeljél ide, te f*szszopó, ne röhögjél, mert megb*szom a szádat”. Mivel Puzsér nem akart részt venni a gyalázkodásban, megpróbálta otthagyni Ábrahámot. Ekkor, hogy visszatartsa, Ábrahám Róbert megfogta Puzsér karját, mire a kritikus felszólította, hogy engedje el.

„A gyerekeim azt olvassák, hogy az apjuk b*zi” – mondta a rádiós elmondása szerint Ábrahám, és ököllel arcon ütötte. A kritikus az újságíró későbbi posztjával kapcsolatban, amelyben azt írta, „sikoltozott, mint valami riherongy”, elmondta, „a Pesti Srácok munkatársának a beszámolója természetesen hazugság, sikoltozásra nem került sor, amit pedig Ábrahám Róbert előad, az a fizikai erőszak igazolása”.

Kiérződik belőle a putri törvénye, az, hogy tilos érteni a szatírát, tilos érteni a gúnyt, hanem szó szerint kell értelmezni egy nyilvánvalóan szatirikus szöveget, mert akit leb*ziznak, annak ököllel kell elégtételt vennie ezért

– fogalmazott Puzsér Róbert, aki az ügy miatt feljelentést tett. Így fogalmaz: „azt hittem, végig tudom csinálni az életemet úgy, hogy senki ellen nem kell feljelentést tennem, vagy beperelnem senkit, de ennek sajnos már lőttek”.

Csakhogy ha én most ebben az ügyben nem teszek feljelentést, és ennek nem lesz hivatalos nyoma, akkor mi a biztosíték arra, hogy ez nem történik meg újra?

– tette fel a kérdést végezetül lapunknak Puzsér.

Puzsér Róbert: „A hír igaz, szerelemféltésből pofán csapott”

A publicista időközben egy újabb Facebook-poszttal is jelentkezett, amelyben azt írta: „A hír igaz. Rostás Tibor tegnap délután szerelemféltésből pofán csapott, én meg emlékeztettem magam arra a Bibliára, amelyet a Doktor Miniszterelnök Úrhoz írt nyalázatos levelében alkotmányos védelem alá helyeztetni kérelmez, és odatartottam neki a másik arcomat is, ahogy ő odatartotta nekem az alfelét forró éjszakák tucatjain.”

Rostás bizonyára azt várta, hogy majd visszaütök, és így az általa gyakorolt párkapcsolati erőszak kölcsönössé válik, csakhogy ez nem a Hős utca és nem a Mónika Show

– tette hozzá, majd azzal folytatta: „Mackó! Csak nem akarsz leszállni rólam, hiába jeleztem neked, hogy köztünk mindennek vége. Azzal, hogy az arcomba csapsz, csak erkölcsi vesztessé teszed magad – talán hallottál már arról, hogy az agresszió a gyengék eszköze. Akárhányszor ütsz is meg a jövőben, soha többé nem akarlak látni.”

Van az a régi mondás, ami nagyon igaz rád, Mackó: kiveheted a kölyköt a gettóból, de nem veheted ki a gettót a kölyökből. Így áll a képlet veled is. Nem lettél újságíró, nem lettél értelmiségi. Az maradtál, aki voltál: egy langyi, telepi suttyó, aki képtelen megzabolázni az erőszakos természetét

– fogalmazott Puzsér Róbert.

Többek közt arról is írt, hogy „a szó veszélyesebb fegyver, mint az ököl, csak neked sajnos kevés ész jutott, hogy hatékonyan alkalmazni bírd, ezért hívod segítségül a testi erődet. Magamnak is nehezen vallom be, hogy ez az állatias természeted az, aminek egykor nem tudtam ellenállni, de ma már semmi mást nem érzek irántad, mint aggodalmat”, és hogy „hiába pózolsz a Bibliával, az öklöd joga jelzi, hogy keresztény se vagy, csak egy féltékeny, meleg proli, aki ököllel veri pofán azt, akit érzelmileg és testileg nem birtokolhat”. Majd hozzátette:

Annak örülnél, ha azután, hogy nem lehetek a tiéd, már senki másé se lehetnék, igaz? Csakhogy a szívnek nem parancsolhatsz, Mackó. Nem kényszeríthetsz senkit erőszakkal arra, hogy szeressen. Miért nem veszed végre tudomásul, hogy köztünk lefőtt a kávé: nem vagyunk már együtt, és többé nem is leszünk. Ha újra a közelembe jössz, és újra kezet emelsz rám, újra összevérzem a csinos kis ruhádat, de soha többé nem tépem le rólad, és Krisztus urunk példáján okulva soha nem ütök vissza.

„Ehhez mit szólsz, Mackó? Felizgultál? Nehogy azt hidd, hogy félek tőled. Próbálj meg uralkodni magadon, ahogy kulturált emberhez illik, vagy provokáld tovább a sorsot, hátha egy reggel a sitten ébredsz. A döntés a te kezedben van: szorítsd ökölbe, vagy kulcsold imára, és mérd meg a tetteid a krisztusi példa mérlegén” – zárta bejegyzését Puzsér Róbert.

Ábrahám Róbert: Hívő keresztény vagyok, de nem köcsög!

A Pesti Srácok újságírója Puzsér bejegyzése után egy újabb poszttal jelentkezett, ezúttal már nem a privát, hanem a nagyobb nyilvánosságnak szánt oldalán. „Akkor hadd meséljem el részletesen, hogy hogyan is fajultak odáig a dolgok, hogy megütöttem Puzsért, és hogy aztán ez a mindenkit gyalázó, provokáló, se Istent, se embert nem tisztelő, senkiházi szajhős hogyan szaladt a rendőrségre” – írta.

Elmondása szerint az évekkel ezelőtti „szellemi adok-kapokkal” még nem volt gond, de Puzsér „kb. 2 éve egy szinttel lejjebb adta. Ekkor már a családomat is a szájára vette, és sima, primitív, amolyan Belpesten egymás között standardnak tekinthető cigányozásba kezdett”.

Pár hónapja ennél is messzebbre ment, és konkrétan minden alap nélküli hazugságokat kezdett rólam terjeszteni. Ekkor felhívtam, és elmagyaráztam neki, hogy itt elég lesz. Akkor fülét-farkát behúzva tett fogadalmat, hogy ő a békés utat keresi

– írta Ábrahám Róbert, aki szerint ezután ő is belement a békés út keresésébe, és úgy volt, hogy leülnek egy beszélgetésre, de pár nappal később Puzsér, „amikor már nem egyedül volt a telefon másik végén, pökhendi, nagyképű stílusban adta elő magát, és a korábban egyeztetett vitából semmi nem lett”.

Állítása szerint ezután érkeztek meg a péntekhez, amikor Puzsér „azt gondolta, hogy jó poén lesz, ha egy viccesnek vélt szatírában kezdi el gúnyolni a nevemet, és kezd cigányozni, zsidózni és buzizni. Őszintén szólva a cigányozáshoz és a zsidózáshoz már hozzászoktam, hiszen követek liberális oldalakat is. Viszont gyerekeim vannak, feleségem és anyám, akik ugyanúgy olvassák az ilyen drogos agymenéseit, mint a szektája. Szóval ez már túlment, igen!” – fogalmazott, hozzátéve:

Délután felhívtam, hogy üljünk le, és beszéljünk. Arra kért, menjek a IX. kerületi Tűzoltó utcába. Én egyedül mentem, ő azonban egy kis sráccal lépett ki a kapuból, de a srác nem jött oda hozzánk, csak a kapu mellől a telefonjával kamerázta az egészet.

„Abban a tudatban érkeztem meg, hogy majd beülünk valahova, hiszen pár perccel korábban még higgadtan beszélgettünk a telefonban. Erre Puzsér felszívva magát, kihúzott háttal elindult felém, mint aki brenkó. Majd beleállt közvetlen az arcomba. Nem nagyon hatott meg a dolog, teljesen emberi módon próbáltam neki elmagyarázni, hogy bár nem beszéltem erről sehol, de egy hete vesztettük el a kisbabánkat, és ebben az állapotban kell a a családomnak és a gyerekeim[nek] az ő mocskolódását olvasnia. A legkisebb emberi reakciót sem mutatta.”

Arról, hogy miként történt az összetűzés, azt írta:

Ekkor még inkább a kamerának játszva el akart viharzani – hiszen a felvétel már megvolt, hogy ő feszengve odaállt –, én pedig a keze után nyúltam, hogy azért hadd mondjam már végig, amit elkezdtem. És ekkor meglökte a kezemet, amire reflexszerűen felpofoztam, ő pedig sikítani kezdett. Majd elszaladt a rendőrségre

Állítása szerint ezután ő magától sétált be a rendőrségre, és vállalta a felelősséget a tettéért. A posztban kitért arra is, hogy Puzsér pár hónapja Dopemannel is összeveszett, és akkor is további provokációval akadályozta meg a békülést. „És bármennyire meglepő, nem Puzsért tartom itt a főbűnösnek, hanem a Spirit FM vezetőségét és személy szerint Korvin Tibit! Hosszú ideje kértem, hogy keressünk erre békés megoldást. Hosszú ideje kértem, hogy legalább a valótlanságok terjesztésének szabjon határt. Legutóbb (kb. 3 hónapja) Puzsérral együtt kértük, hogy a rádióban egy kulturált vita formájában hadd rendezhessük a nézeteltérésünket. Elzárkózott!”

Nem fogok és nincs is miért szégyenkeznem. Szégyenkezzen csak az az ember, aki mindenkit és mindent megszentségtelenített már, aki se Istent, se embert nem tisztel, és aki tényleg elhitte azt, hogy bárkivel és bármit megtehet!

– írta Ábrahám Róbert, aki szerint „a leggyalázatosabb az egészben, hogy a nagy, gonosz szájhős, aki bárkit kivesz a becsületéből, valójában egy beszari, sikongatós, feljelentgetős p*nci, aki ugyan provokál, de még arra sem férfi, hogy visszaüssön, ha már elérte a célját. Egy pofont kapott, dőlt-borult, jelenetet rendezett, mint a riherongyok. És most keresi a kényelmes áldozati pózt!”. Majd azzal zárta bejegyzését:

A legkevésbé sem érdekel, lehet cigányozni meg azzal jönni, hogy mekkora keresztény vagyok. Igen, hívő keresztény vagyok, de nem köcsög!

(Borítókép: Puzsér Róbert 2024. április 27-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)