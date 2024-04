„Csaholós, fogatlan kutya” – Puzsér Róbert ismét nekiment Dopemannek

Mint írtuk, Puzsér Róbert éles véleményt fogalmazott meg Pityinger Lászlóval, alias Dopemannel szemben.

A kritikus többek között „szociktól kunyeráló nersegédnek” nevezte a rappert. Puzsér Róbert szerint a kormánykritikus Dopeman ellenzéki szereplőből vált a NER és Orbán Viktor egyik fő támogatójává a nyilvánosságban.

Dopeman és Puzsér Róbert vitája azóta sem csillapodott. A rapper a Best magazinnak árulta el, hogy nagyrészt már megbocsátott a kritikusnak, de emberségből nála csúfosan megbukott. Dopeman szerint „csak egy beteg ember képes arra, hogy a huszonegy agyműtéten átesett, fogyatékkal élő” húgát és az édesanyámat a szájára vegye – számolt be a Blikk.

A rapper megjegyezte, hogy Puzsér Róbert „legalja módon” kritizálta, ezért hiába tartja magát budai értelmiségének. Úgy látja, hogy a publicista jobban tenné, ha bocsánatot kérne, de erre nem sok esélyt lát. Mint mondta, biztos benne, hogy összefutnak még egyszer valahol, és akkor „majd kiderül, ki milyen hangulatban lesz”.

A Best magazin megkérdezte Puzsér Róbertet is, aki elmondta, hogy Dopeman is bántotta a családját, tehát viselje el a következményeit. „Elég már a siránkozásból, hol a gengszterbüszkeség?” – tette fel a kérdést a kritikus.

Csaholós, fogatlan kutya, aki ugat, de harapni nem tud. Ne a sleppje mögé bújjon. Jöjjön, vágjon szájba, ha akar. Én nem félek tőle

– fejtette ki a lapnak Puzsér Róbert.

Trágár üzenetváltásokig fajult a vita

Dopeman korábban Van, akinek semmi sem szent címmel töltött fel videót a YouTube-csatornájára, amelyben Puzsér Róbert kritikus neki címzett rapszámáról fejti ki a véleményét.

Dopeman arról beszél a videóban, hogy válaszrapszámot akart írni Puzsér csattanós, Ha a buddhaság fájna című új dalára, de családja kérésére inkább letett róla. A rappernél főként az verte ki a biztosítékot, hogy a publicista Pityinger anyját és húgát is megemlíti a dalában. Dopeman ipari b*zinak nevezte Puzsért, majd azt is kifejtette, hogy kereste telefonon a kritikust, de ki volt kapcsolva.

Veréssel konkrétan nem fenyegette meg Puzsért, de azt mondta, hogy jobban teszi, ha kikerüli, ha ezentúl meglátja valahol. Továbbá felvetette annak a lehetőségét, hogy váratlanul megjelenhet a kritikus egyik állandó műsorának, az Apu azért iszik, mert te sírsz című podcast felvételén.

