Pataky Attila szerint a kisfiút felrúgó karateedző a sport eszmeiségét köpte szembe

Az EDDA frontembere is megszólalt a Szolnoki Kalandparkban történtekről, úgy érzi, nemcsak emberként és apaként, hanem korábbi karatésként is mélyen érinti a téma.

Pataky Attila, az EDDA frontembere is megszólalt a Szolnoki Kalandparkban történtekről. A Borsnak elmondta, hogy ő maga is karatézott, így nemcsak emberként és apaként, hanem a becsületre nevelő sport szerelmeseként is fel kell szólalnia.

„Magam is elindultam a kjokusinkai karate útján, és nem emlékszem, hogy a szabályok között vagy a karate lelkiségében szerepelt volna, hogy a tanítványokat fel kell rúgni. Az agresszió egy olyan út, ami sehová sem vezet, és éppen ez az, amit ez a sport zsigerileg nevel bele az emberbe” – mondta az énekes, aki szerint a karateedző ezt az eszmeiséget köpte szembe.

A sport, legyen az karate vagy bármi más, egyfajta lehetőséget ad a példamutatásra. Edzőként gyakorlatilag szavak nélkül mutathat utat az ember azoknak, akik önmagukat vagy a gyermeküket bízzák rá. Ha egy embernek, pláne mesternek az egyetlen eszköze a rúgás, ütés, vagyis a fizikai erőszak marad az egyetlen fegyvere, akkor ott nagyon nagy gáz van, és erre derült most fény a kalandparkban rögzített felvételen keresztül

– mondta Pataky Attila, aki reméli, hogy példás büntetést kap majd a bántalmazó.

Felrúgtak egy gyermeket

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy sokkoló videót tett közzé a Szolnoki Városüzemeltetési Központ Kft., miután a Szolnoki Kalandparkban súlyosan bántalmazott egy gyereket az őt kísérő férfi. A Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt folytat nyomozást, a férfi azonosítása már megtörtént.

Úgy felrúgta az egyik kisfiút az őt kísérő férfi a Szolnoki Kalandparkban, hogy a gyerek a levegőben megpördülve a fejére esett, utána pedig a földön fekve maradt. A bántalmazás előzménye az volt, hogy a gyerek nem akart felmászni a kalandpark mászórészére.

A felkavaró videót – amelyet időközben letörölt a Facebook – a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tette közzé, amely szerint a csoport egy másik, vidéki településről érkezett, ennek pedig tagja volt a kisfiú, az őt bántalmazó férfi pedig ennek a csoportnak az egyik kísérője volt, tehát nem a kalandpark alkalmazottja.

Megszólalt az érintett férfi is

Korábban arról írtunk, hogy A. Tibor, az érintett férfi is reagált a történtekre, aki azt állítja, hogy áll a felelősségre vonás elé, és mindenkitől bocsánatot szeretne kérni, mert „egy olyan súlyos cselekedetet hajtott végre, mely szégyent hozott a sporttársadalomra, éppen ezért eltávolodik ettől a világtól örökre”. Hozzátette: azon dolgozik, hogy valamilyen szinten jóvá tudja tenni a történteket.

Szerencsére az édesanya nyitott arra, hogy a fiútól is bocsánatot kérjek, és hamarosan találkozni fogok velük

– hangsúlyozta. A férfi elmondta, hogy nagyon félti a saját gyermekét és az egész a családját, akiket szeretne megvédeni azoktól az állítása szerint méltatlan támadásoktól és üzenetektől, amelyeket kapnak.

„Semmilyen retorzió, büntetés és különféle olyan negatív jelenség nincs ebben a történetben, amit a sajtó sugalmaz, és erőszakos embernek állít be engem” – nyilatkozta a férfi, hozzátéve, hogy a rágalmak összeegyeztethetetlenek az életével. Mint mondta, azért keltik rossz hírét, mert nagyfokú irigység veszi körbe. A. Tibor állítása szerint a helyszínen leült a kisfiúval, és hosszasan bocsánatot kért tőle. Élete legsötétebb pillanatának tartja a kalandparkban történteket, ezért a teljes magyar harcművész- és sportvilágtól is szeretne bocsánatot kérni.

Az eset akkora felháborodást váltott ki, hogy még a magyar kormányfő is szót ejtett róla péntek reggeli rádióinterjújában.

A KARATAEDZŐ SAJNÁLJA, HOGY ORBÁN VIKTOR BIZALMÁT IS ELVESZÍTETTE.

A férfi szerint a kalandparkban történtek óta családjával együtt rendszeresen kap halálos fenyegetéseket. A karateedző most saját négyéves kisfiát is félti, és bízik benne, hogy a gyermekvédők majd az ő gyermekéért is kiállnak. Nem tartja méltányosnak, hogy megöléssel fenyegetőznek egy felrúgás miatt. Kiemelte, hogy tetteiért vállalja majd a felelősséget, de szörnyűnek tartja, hogy ennyi „rágalom terjedjen”, és ilyen „lincskeltő hangulat” alakuljon ki vele szemben.

A Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, ám az edzőt egyelőre nem tudják kihallgatni külföldön való tartózkodása miatt.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http:// vansegitseg.im.gov.hu.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.