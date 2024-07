Kilenc ügyben folyik nyomozás választási csalás miatt

Erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára számolt be a Parlament oldalán. A hamis aláírások miatt pattant ki az ügy.

Mely pártok ajánlóívein talált hamis aláírások miatt indult büntetőeljárás? – tette fel a kérdést az Országgyűlésben Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke a Belügyminisztériumhoz címezve. A képviselő arra volt kíváncsi, pontosan mely pártok voltak érintettek, ám erre most sem kapott választ. Írása szerint júniusban is csak annyit tudott meg, hogy hat büntetőeljárás indult meg. Novák kérdésében meg is nevezte az egyik lehetséges pártot, mégpedig korábbi szervezetét, a Jobbikot.

A tárca részéről Rétvári Bence államtitkár válaszolt a kérdésre. Pártokat most sem nevezett meg, de azt elárulta, hogy a rendőrség összesen 12 ügyben indított nyomozást, egy közokirat-hamisítás, egy hamis magánokirat felhasználása és egy okirattal való visszaélés ügyében, valamint kilenc esetben a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt.

Nyomoznak, vannak ügyek

Rétvári Bence szerint három ügyben a nyomozó hatóság a feljelentés elutasításáról döntött, így kilenc eljárás van még folyamatban.

Korábban az Index is foglalkozott a választási csalások kérdéskörével, ebben a cikkünkben olvashat a részletekről.