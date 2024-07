Itt jelennek meg a felvételi ponthatárok szerdán

Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerda este 20 órakor hozzák nyilvánosságra az Oktatási Hivatal felvi.hu portálján, a számok ezzel egy időben megjelennek a diákok számára rendezett hivatalos eredményváró Pont Ott Partik kivetítőin. Akik jelentkezésükkor mobilszámukat is megadták, SMS-ben is kapnak értesítést. A legnépszerűbb szakok ponthatárait az Indexen is közöljük.

Kivetítőn, SMS-ben, e-mailben

A legnagyobb rendezvény a fővárosban a Budapest Parkban, valamint az ezzel induló debreceni Campus fesztiválon lesz, pontvárót tartanak még Veszprémben, Szegeden, Pécsett, Nyíregyházán, Egerben, Miskolcon, Győrben, Kecskeméten.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának eseményére a Budapest Parkban tartott pontváróra 16 órától várják a belépéshez voucherrel rendelkező diákokat, a ponthatárok kihirdetéséig kerekasztal-beszélgetések, utána koncertek, 22 órától after party lesz. A többi város rendezvényénél is hasonló az ütemterv.

Azok, akik a jelentkezésükkor megadták mobilszámukat, a ponthatárok kihirdetése után SMS-értesítést is kapnak arról, hogy sikerült-e a vágyott szakra bekerülni. Mivel a szolgáltatónak rengeteg üzenetet kell azonos időben kézbesíteni, a Felvi közlése szerint előfordulhat némi csúszás. A döntésbesorolás az E-felvételin lesz elérhető legkésőbb augusztus 1-ig, a felsőoktatási intézmények pedig öt munkanapon belül küldenek a felvételt nyertek számára értesítést a beiratkozás időpontjáról, helyéről.

Nehezebb most kalkulálni

Az Oktatási Hivatal közlése szerint idén 120 990-en akarnak továbbtanulni, a ponthatárokat pedig a férőhelyek számából kiindulva aszerint határozzák meg, hogy hányan és milyen eredményekkel jelentkeznek az adott képzésre. Mint megírtuk, idén több ponton is változott a felvételi rendszere, az elvárt tárgyból a központi érettségin elért százalékos eredmény kétharmadát ismerik el felvételi pontként, valamint a 100 többletpontról az intézmények saját hatáskörükben döntenek. Ez ugyan akár szakonként eltérő lehet, de többségük ad pluszpontot, sport-, tanulmányi versenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért, releváns szakképesítésért, munkatapasztalatért, felsőoktatásban szerzett képesítésért, tartalékos katonai szolgálatért, valamint esélyegyenlőségi szempontok szerint.

Aki az utolsó pillanatokban is bizonytalan a pontszámait illetően, a Felvi pontszámító kalkulátorán még a hivatalos értesítés előtt számolgathat. Ez a második év, amikor nincs központilag meghatározott 280-as minimumponthatár, ennek ellenére sok helyen tavaly néhány ponttal többet vártak el a meghirdetett szakokon. A legtöbb jelentkezőt maga mögé sorakoztató egyetemeknél, főiskoláknál továbbra is magas ponthatárokkal kell számolni.

A top szakok

Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint a jelentkezők 67 százaléka alapképzésre, 20 százaléka mesterképzésre, 10 százaléka osztatlan szakokra, 3 százaléka pedig felsőoktatási szakképzésre jelentkezett. Tavaly a jelentkező diákok háromnegyedét vették fel felsőoktatási intézménybe a ponthatárok kihirdetése után.

Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, oda, ahol az általa rögzített sorrend alapján elsőként elérte a bekerüléshez szükséges pontszámot.

Ezt az alábbi tényezők befolyásolják egy adott intézményi szaknál:

a jelentkezők összpontszáma,

hányan jelölték meg első helyen,

valamint az ösztöndíjas és térítéses helyek függvényében a kapacitásszám.

Alig változott az elmúlt években a legnépszerűbb szakok sorrendje, kivéve, hogy most az agrárképzés előrébb, míg a művészeti hátrébb került a felvételizők top 10-es listáján. A legfelkapottabbak továbbra is a gazdálkodástudományi képzések, azonban ebben az évben nőtt az érdeklődés az informatikai, a műszaki, a természettudományi, valamint a pedagógusképzések iránt. A legnépszerűbb szak 6801 jelentkezővel ezúttal is a gazdálkodási és menedzsment alapképzés volt, amelyet a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is olyan képzések követtek, mint a pszichológia, a jogász, az ápolás és betegellátás, valamint a kereskedelem és marketing szakok.

Idén ezekre a szakokra adták be legtöbben jelentkezésüket:

gazdálkodási és menedzsment (6801) pszichológia (4948) jogász (4178) ápolás és betegellátás (3641) kereskedelem és marketing (3581) mérnökinformatikus (3271) óvodapedagógus (3531) gyógypedagógus (2944) gépészmérnök (2656) általános orvos (2428) pénzügy és számvitel (2320) kommunikáció- és médiatudomány (2293) programtervező informatikus (2286) nemzetközi gazdálkodás (2159) csecsemő- és kisgyermeknevelő (2039)

Ami a képzési területeket illeti, az Oktatási Hivatal idén arról adott tájékoztatást, hogy hányan jelölték meg azt első helyen:

Gazdaságtudományi képzések

Első helyes jelentkezők száma: 21 935 fő

Legnépszerűbb szak: gazdálkodási és menedzsment 6801 fő

Pedagógusképzések

Első helyes jelentkezők száma: 17 833 fő

Legnépszerűbb szak: óvodapedagógus szak 3678 fő

Műszaki képzések

Első helyes jelentkezők száma: 14 380 fő

Legnépszerűbb szak: gépészmérnöki 2656 fő

Bölcsészettudományi képzések

Első helyes jelentkezők száma: 13 725 fő

Legnépszerűbb szak: pszichológia 4948 fő

Orvos- és egészségtudományi képzések

Első helyes jelentkezők száma: 8259 fő

Legnépszerűbb szak: ápolás- és betegellátás 3641 fő

Informatikai képzések

Első helyes jelentkezők száma: 8253 fő

Legnépszerűbb szak: mérnökinformatika 3271 fő

Társadalomtudományi képzések

Első helyes jelentkezők száma: 7769 fő

Legnépszerűbb szak: kommunikáció-médiatudomány 2269 fő

Jogászképzés

Első helyes jelentkezők száma: 4178 fő

Természettudományi képzések

Első helyes jelentkezők száma: 2466 fő

Legnépszerűbb szak: 584 biológia

A legnépszerűbb egyetemek

Mint megírtuk, a legnépszerűbb öt egyetem között fővárosi és vidéki intézmények egyaránt szerepelnek, a sorrend most is változatlan. Idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jelentkeztek a legtöbben, 17 080-an. Az országban a második legnépszerűbb felsőoktatási intézmény a jelentkezők számát tekintve a Debreceni Egyetem, ahova a 2024. szeptemberi képzésekre 9950-en pályáztak, ezt a Szegedi Tudományegyetem követi 8395 jelentkezővel. A negyedik pedig 7292 jelentkezővel a Pécsi Tudományegyetem. Az ötödik legnépszerűbb felsőoktatási intézmény a budapesti székhelyű Budapesti Gazdasági Egyetem lett 6729 jelentkezővel.

(Borítókép: Kovács Anikó / MTI)