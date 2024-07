„Kétszer kettő akkor is négy, ha Orbán Viktor mondja” – meglepő helyről kapott támogatást a kormány politikája

Ha megvan a felismerés az európai döntéshozókban, hogy vannak problémák, helyesek-e az ezekre adott válaszaik? – hangzott a beszélgetés egyik kérdése.

Panyi Miklós szerint az egyik legnagyobb probléma a demográfiai válság, az uniós országok társadalma elöregedik. Ezeknek a hatásait az első évtizedekben nem észlelte Európa gazdasága, az első fázis egy reprodukciós egyensúlytalanság volt, de Európa gazdasága eljutott abba a fázisba, hogy ez átlépett a munkaerőpiaci egyensúlytalanságba. Ez egy komoly jóléti rendszerben súlyos nyomás alá helyezi a gazdaságot. Egyes országok pedig a probléma megoldása érdekében újabb problémákat görgetnek a társadalmuk elé.

Molnár Zsolt is úgy látja, hogy ez valóban nagy problémát jelent, Németország néz szembe a legnagyobb kihívással, munkaerőre lesz szükség, de csak német munkaerővel ez nem lesz pótolható, sőt nagy valószínűséggel még az uniós állampolgárok sem tudják pótolni a munkaerőhiányt. Ha vendégmunkásokat fognak tömegesen alkalmazni, akkor az megnyitja a párhuzamos társadalmak további problémáit, ideológiai és néha biztonsági kérdéseket is. Ha viszont nem érkeznek vendégmunkások, akkor egy másik problémával szembesülnek. A szocialista képviselő szerint lehetséges megoldás a kutatás és a technológiai fejlődés.

Panyi Miklós azt vetette közbe,

ha jól értettem a szavait, támogató álláspontot fogalmazott meg a magyar kormány családokat fókuszba helyező, és az illegális bevándorlást, az ilyen mértékű migrációt elutasító álláspontja mellett.

Molnár Zsolt elismerte:

Igen, de ez nem azért van, mert önök ezt gondolják, hanem azért, mert én is ezt gondolom. Kétszer kettő akkor is négy, ha Orbán Viktor mondja.

Az MSZP-s politikus azt illúziónak tartja, hogy bevándorlás nélkül megoldhatók az európai munkaerőpiac problémái, ennek a mikéntje a kérdés. „Óriási a felelősség, hogy kiket, milyen feltételekkel engednek be akár Magyarországra, akár Európába” – figyelmeztetett Molnár Zsolt, hozzátéve: hibrid megoldásra lesz szükség, amelynek része a bevándorlás, az időskori munkavállalás kitolása és a technológiai fejlődés.

Határkerítés és szolidaritás

Panyi Miklós a beszélgetésben kiemelte, a határkerítésről komoly viták voltak, súlyos támadások érték Magyarországot, mégis azt látják, hogy ma már sok uniós ország azt mondja, kerítést épít.

Molnár Zsolt úgy vélekedett, nem várhatnak csodát a kerítéstől, de jó helyen van, ahol van. Az MSZP-s politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy emberekről van szó, az európai és az emberi szolidaritást is figyelembe kell venni, nem lehet mindent statisztikai adatként, biztonságpolitikai kockázatként kezelni, a humánumnak meg kell jelennie, ugyanakkor meg kell tartani a helyes egyensúlyt is.

Ki gondolja újra a szövetségi politikáját?

Molnár Zsolt kitért arra is, hogy a Fidesz az Európai Néppártból történt kilépéssel egy komoly hatalmi centrumot hagyott ott, a senki földjére lépett, és létrehozott egy olyan pártcsaládot, amelynek tagjait sokszor még a saját hazájukban is bizalmatlanul szemlélik. A kormánypártnak stratégiaváltást és kicsit több kompromisszumot javasolt.

Ha viszont csak duzzogni akarunk, akkor rendben van így

– szúrt oda Molnár Zsolt.

A szövetségi politika újragondolását az MSZP-nek ajánlom

– vágott vissza Panyi Miklós.

Az államtitkár leszögezte, az európai pártszövetségükben kormányzópártok és volt kormányzópártok is vannak, valamint tagja egy olyan párt is, amely Franciaországban a szavazatok egyharmadát kapta.

(Borítókép: Panyi Miklós, Molnár Zsolt és Bendarzsevszkij Anton az OecoRingben 2024. 07. 25-én, Tusványoson. Fotó: Szollár Zsófi / Index)