David Pressman keményen odaszúrt Orbán Viktornak

Mint írtuk, Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde után sorra érkeznek az ellenzéki reakciók. A DK szerint a nemzeti stratégiáról szóló „hablaty” nem takarja el Magyarország stratégiai meggyengülését, az MSZP pedig reméli, hogy a kormányfő nem Magyarország kilépését készítette elő az Európai Unióból. A Momentum szerint a klimatizált kórházak helyett „Trump, Trump és Trump” volt a téma. Magyar Péter szóvá tette, hogy volt egy „elképesztő gúnyos része” a beszédnek.

Most David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete is kifejtette véleményét a beszédről. Szombat délután az X-en azt írta,

Orbán Viktor Tusványoson elmondott beszédében sokat foglalkozott az Egyesült Államokkal. Ugyanebben a beszédében – közvetlenül azután, hogy találkozott Vlagyimir Putyinnal – Orbán a Kreml Amerikával kapcsolatos összeesküvés-elméleteit is terjesztette. Ez aligha az, amit egy szövetségesünktől várunk.

Bejegyzéséhez egy videót is posztolt, amelyen a nagykövet egy korábbi, július 2-i beszéde hallható, erről az Indexen is beszámoltunk. A most közzétett videórészletben elhangzik, hogy „úgy tűnik, az Egyesült Államokban hamarosan választások lesznek. Ezt többek között onnan tudom, hogy az önök miniszterelnöke továbbra is naponta emlékeztet bennünket arra, hogy kit szeretne győztesként látni ezeken a választásokon, és kire szavazna, ha ő maga amerikai lenne – csakhogy nem az”.

Az amerikai nagykövet szerint „nincs még egy olyan szövetségesünk vagy partnerünk – egyetlenegy sem –, aki hozzá hasonlóan, nyíltan és fáradhatatlanul kampányolna adott jelölt mellett egy amerikai választáson”. Pressman úgy véli, Orbán meg van arról győződve, hogy ez „Magyarországot segíti, vagy legalábbis őt személyesen. Nem tudom biztosan, hogy melyikről van szó”.

Hozzátette azt is, hogy Orbán úgy viselkedik, mintha az Egyesült Államok és Magyarország között meglévő szövetség „nem is országok között, hanem csak az azokon belüli, vélt ideológiai partnerek között állna fenn”, és „egy kétoldalú kapcsolat pártosítása veszélyes”.

Orbán Viktor beszéde

Orbán Viktor szombat délelőtt tartotta hagyományos tusnádfürdői beszédét, amelyben szót ejtett Magyarország és Románia kapcsolatáról, a magyar békemisszióról, arról, hogy ehhez mit szóltak Brüsszelben, de megemlítette Mike Tysont és a Mátrix című filmet is. A kormányfő szerint a lengyelek a legszemforgatóbb politikát csinálják egész Európában, miközben az amerikaiak Lengyelországot akarják megtenni Európa amerikai központjává, ezzel együtt pedig Brüsszelben visszatért a három T, és Magyarország a tiltott kategóriába tartozik.

Arról is beszélt, hogy a demográfiai folyamatokban új lendületet kell venni, itt önfenntartó állapot kell, és nem a migrációból kell ezt megoldani. Ezért jövőre a gyerekek után járó adókedvezményt meg kell duplázni. Összefoglalónkat itt találja, percről percre tudósításunkat pedig itt.