Kútba esett egy négyéves kislány Kőszegen

Nagyjából 7 méter mély kútba esett egy 4 éves kislány játék közben Kőszegen. A katasztrófavédelem munkatársai által készített fényképeken jól látszódik, hogy többen, együttes erővel próbálták kihúzni a kislányt és az édesapját a kútból. A férfi, miután megtudta, mi történt a kislányával, azonnal utána ment, hogy a gyerek ne merüljön el a vízben, azonban ő sem tudott kijönni a kútból. A közelből többen is a segítségükre siettek, a kötelet is a szomszédok hozták. Nem sokkal később pedig a tűzoltók is a helyszínre érkeztek és munkához láttak – közölte az RTL Híradó.

Az egységek a kút feletti faépítményt motoros láncfűrésszel bontották meg, ezt követően dugólétrát szereltek a mélybe, ezen keresztül tudták a felszínre juttatni a sérült kislányt és édesapját. A gyerek életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba. A kislányt Győrbe, az apját Szombathelyre szállították.

A kislány töréseket, belső sérüléseket szenvedett, a testhőmérséklete is csökkent, helyszíni állapotstabilizálás után mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az apukát is kórházba szállítottuk megfigyelésre, ő azonban komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet

– mondta el a csatornának Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Kiderült, hogy a család nem ismerte a környéket, ugyanis egy ismerősüknél szálltak meg, ezért hihette a kislány, hogy ahová belépett, az egy kis játékházikó.

Az ügyben bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így eljárást sem indítanak.