Figyelmeztet a BKK, csalók miatt kell résen lenni Budapest forgalmas csomópontjain

Több bejelentés is érkezett a Budapesti Közlekedési Központhoz az elmúlt időszakban, hogy szélhámosok – magukat a BKK vagy a BKV munkatársainak kiadva – próbálják megkárosítani a fővárosban közlekedőket – figyelmeztet a BKK a közösségi médiában.

Mint írják, a csalók forgalmas csomópontok környékén tűntek fel, és rendkívül kedvező áron kínáltak eladásra különböző értékcikkeket, így jegyeket vagy bérleteket. Az elkövetők a legtöbbször semmit sem adtak át a megkárosítottaknak, de az is előfordult, hogy érvénytelen, az utazásra nem használható jegyet vagy bérletet nyújtottak át a gyanútlan áldozatoknak.

A BKK ezúton is arra kéri az ügyfeleit, hogy jegy- és bérletvásárláskor legyenek fokozottan óvatosak, és a jegyeket, bérleteket kizárólag a hivatalos értékesítési csatornákon, tehát online többek közt a BudapestGO applikációban, vagy személyesen a BKK Pontkeresőjében található értékesítőhelyeken szerezzék be, így biztosan elkerülik, hogy csalás áldozatai legyenek.

Sok csalás történt az elmúlt időszakban

