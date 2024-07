Elképesztő átverés terjed, rengeteg ember érintett, félmilliárd forint hitelt vettek fel a csalók

Már több százszor igényeltek gyanútlan banki ügyfelek nevében személyi kölcsönt kiberbűnözők Magyarországon – írta a Bank360.hu. A pénzintézetek a kísérletek egy részét időben észlelték, ugyanakkor száznál is több ügyfélnek nemcsak a számláját nullázták le a csalók, hanem még átlagosan 4 millió forintos adósságba is belevitték őket.

A szakportál közleménye szerint vezetői körlevelet adott ki nemrég a Magyar Nemzeti Bank (MNB), amelyben azt várja el a bankoktól: tegyék lehetővé, hogy az ügyfeleik letilthassák a teljesen online személyihitel-igénylést. Sok magyar pénzintézetnél megvan az a lehetőség, hogy az internetbankon vagy a mobilbankon keresztül személyi kölcsönt vehetnek fel a már meglévő ügyfeleik.

A közlemény szerint a bankok nemegyszer azzal büszkélkednek, hogy ilyen esetben a hitelbírálat automatikus, és pár perc alatt ott is van az ügyfelük számláján az igényelt összeg. Ezt a lehetőséget azonban az adathalászok, internetes bűnözők is ismerik, és sok esetben már ki is használták.

Az MNB érezte a problémát

Az MNB most azt közölte, a válaszadó bankok portfóliójában 2021. január 1. és 2023. április 1. között – a kapcsolatfelvétel nélküli hitellehetőség megjelenésének kezdeti és felfutó időszakában – mintegy 250 visszaélés történt, amelyek közül 120 esetben jártak sikerrel a csalók. Ezeknél az ügyleteknél az átlagos ügyfélkár megközelítette a 4 millió forintot. Valamennyi esetben személyi kölcsönt vettek fel a csalók.

A hitelintézeteknek több mint 130 esetben sikerült megelőzni a kibercsalást, ezekben az esetekben az igényelt hitelek átlagos összege 4,4 millió forint volt. Ugyanakkor arra is volt példa, hogy a bankoknak utólagosan sikerült visszaszerezni az ügyfelek nevében felvett hitelösszegeket. A pénzintézetek jelzései szerint az online hitelcsalások folytatódtak, mégpedig növekvő arányban.

Az MNB a saját ügyfélszolgálatán keresztül is érzékelte, hogy egyre nagyobb a baj.

Az elmúlt egy évben – 2023. július 1. és 2024. június 30. között – 19 ügyfélpanasz érkezett be ilyen csalások miatt. A személyi kölcsönnel elkövetett visszaélések átlagos kára mintegy 4 millió forint volt. Egyetlen esetben folyószámlahitelt vettek fel így, a kár itt 300 ezer forint volt. Arról az MNB-nek nincsenek adatai, hogyan rendeződött az ügyfelek kára, az ügyek egy része vélhetően különböző jogorvoslati fórumokon folytatódott – összegezte a Bank360.

A digitális banki csatornák biztonságosabbá tétele az egyik legnagyobb feladat most az egész pénzügyi világban. Magyarországon is folyamatosan jönnek a változások. Augusztustól egyszerűbbé válik például a csalásra használt bankszámlák zárolása. Az eljárás folyamata azzal veszi kezdetét, hogy a csalás észlelését követően az ügyfél vagy a nyomozó hatóság – a már továbbított pénzösszegek felfüggesztése érdekében – értesíti az ügyfél bankszámláját vezető szolgáltatót.

Végezetül érdemes kiemelni, szeptembertől a pénzintézeteknek az MNB ajánlása alapján átutalási limitet is be kell majd vezetni az internetbankban, a mobilbankban és a bankkártyáknál. Sőt az újonnan aktivált, készpénzt helyettesítő fizetési szolgáltatásoknál 24 órán át még szigorúbb korlátozásokat is be kell vezetniük a bankoknak.