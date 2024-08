A 24 éve eltűnt Till Tamás holttestét gyermekotthon lakójával tüntethette el a gyilkosa

Csütörtök délelőttre hirdetett sajtótájékoztatót a rendőrség, hogy a több mint 24 évvel ezelőtt eltűnt Till Tamás ügyének fejleményeiről számoljanak be. Az akkor mindössze 11 éves fiú a vadasparkba indult a biciklijével, oda azonban már soha nem érkezett meg. A gyerek után hosszú éveken át csak az összetört kerékpárja maradt.

A mind ez idáig megoldatlan bűnügy 2000. május 20-ig nyúlik vissza, amikor egy gyerek vasárnap délelőtt biciklivel indult szülei bajai családi házából a közeli vadasparkba lovagolni, azonban oda nem érkezett meg, és többé nem látták.

A kisfiú az egyik legismertebb eltűnt magyar gyermekké vált, akinek portréja a tejesdobozokra is felkerült. Till Tamás ügye az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása szerint hosszú évtizedek után megoldódott.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője a sajtótájékoztató elején kiemelte: nincs ma Magyarországon felderítetlen emberölési ügy, és ugyanígy járnak el a gyanús eltűnésekkel is. Petőfi Attila nyomozó, az ORFK vezérőrnagya, rendőrségi főtanácsosa felidézte, hogy ha a fiú élne, akkor most töltené be a 35. életévét. A beszédhibás, szeretni való gyerek utáni nyomozást nehezítette, hogy az eltűnésekor a városban gyereknapi ünnepséget rendeztek, így sok volt az idegen személy a településen.

Idén június 11-én kaptak egy információt a vármegyei főügyészségtől, hogy egy gyermekotthon lakója fenyegetés vagy pénz hatására segített elásni egy gyereket a vármegyében.

A fiút nem tudták kihallgatni, mert 2011-ben öngyilkos lett, de a mostanra már 40 éves barátja már tudott érdemi vallomást tenni az üggyel kapcsolatban. A két fiú egy vállalkozónál, egy esztergályosmesternél, V. Józsefnél dolgozott. Egy 800 négyzetméteres csarnok kétszintes családi házát próbálta otthonossá tenni, ebben kérte a fiúk segítségét. Egy kis fészer kötötte volna össze a két épületet, amihez vasbetonozásra volt szüksége.

Egy nap a férfi a starndon kereste fel a fiúkat, hogy duplapénzért betonozzák ki ezt a helyiséget. A fiú volt az, akinek talicskában kellett hordania az anyagot, majd ő fedezte fel a zsákban eltűntetett Till Tamás maradványait.

A rendőrök hatvancenti mélyre ástak a fészer alatt, amikor vélhetően megtalálták a holttestet. Azt szakértők fogják kimondani százszázalékos bizonyossággal, hogy valóban a fiatal fiút találták-e meg. Így egyelőre azt sem tudni, hogy pontosan mi okozta a fiú halálát.

V. József végül 2021-ben önkezével vetett véget az életének, hozzátartozói nem tudtak érdemben információt megosztani. Őt korábban a megtalált kerékpár miatt hallgatták meg a rendőrök. A rendőrség emberölés miatt indított eljárást az ügyben.

Az Index nemrég írta meg, hogy a Bácsbokod felé vezető úton, a köztemető közelében személygépkocsijával

EGY FÉRFI ELÜTHETTE A KERÉKPÁRRAL KÖZLEKEDŐ GYERMEKET, AKI AZ ÜTKÖZÉS KÖVETKEZTÉBEN ÉLETÉT VESZTETTE.

A férfi ezek után az épülő háza építkezésekor, a betonozás közben szabadult meg a mindössze 11 éves gyermek holttestétől.