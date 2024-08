Kiadták a figyelmeztetést, jégesőt és villámlást hozhat magával a lehűlés

Hétvégén meleg idő várható, de több helyen kialakulhat zápor, zivatar – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Szombaton leginkább a délkeleti, keleti, de kisebb eséllyel a nyugati határ menti tájakra is besodródhat egy-egy csapadékgóc. A szél megélénkül, a magasabb fekvésű területeken akár viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 25 és 30 fok között várható.

Késő este 17 és 23 fok közé csökkenhet a hőmérséklet.

A Hungaromet első szintű, citromsárga figyelmeztetést adott ki zivatar miatt, az előrejelzés szerint az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat a következő vármegyékben:

Borsod-Abaúj-Zemplén,



Hajdú-Bihar,



Heves,



Jász-Nagykun-Szolnok,

Szabolcs-Szatmár-Bereg.



Vasárnap sok napsütés várható – gomoly- és fátyolfelhőkkel. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel északon, északnyugaton. Helyenként megélénkül az északnyugati, északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet vasárnap 10 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.

A hidegfrontérzékenyeknek nem lesz kedvező a szombat

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint szombaton időjárási front már nem lesz felettünk, de a távozó hidegfront az érzékenyek körében még okozhat panaszokat.

A záporokkal, zivatarokkal érintett tájakon a fülledtség miatt keringési- és légzőszervi panaszok egyaránt jelentkezhetnek, szívproblémák is előfordulhatnak, valamint átmenetileg felerősödhetnek az asztmások panaszai, így nekik ezeket az időszakokat érdemes zárt térben tölteni. A szeles időben fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság és görcsös panaszok is jelentkezhetnek, ugyanakkor ingadozhat a vérnyomás, valamint migrén is előfordulhat.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras