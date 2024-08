15 ezer eurós kiút a bizonytalanságból és imposztorszindrómából

Az EIT Health tanulmányt készíttetett arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük az egészségügyi startupoknak, és hogyan járulnak hozzá ezek leküzdéséhez a szervezet vállalkozásfejlesztési programjai az InnoStars régióban, vagyis Dél-, Közép- és Kelet-Európában. Ezek a programok – például a régóta futó InnoStars Awards – képzések, finanszírozási lehetőségek, mentorálás és bootcampek révén támogatják a vállalkozókat, de a tanulmány további, eddig ismeretlen előnyöket is feltárt a résztvevők szemszögéből.

Egyedül nem megy

A tanulmányból kiderül például, hogy a vállalkozók gyakran úgy érzik, hogy egyedül kell szembenézniük a kihívásokkal. A startupprogramok azonban olyan találkozásokra adnak lehetőséget, amelyek az összetartozás érzését adják meg nekik, és lehetővé teszik a csapatoknak, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, nehézségeiket és félelmeiket. Ahogy az egyik startup alapítója fogalmazott: „Végre úgy éreztük, hogy nem vagyunk egyedül”. Egy másik résztvevő pedig arról számolt be, hogy nem kell mindent újra és újra elmagyarázni arról, amivel foglalkoznak, mivel más csapatok is hasonló cipőben járnak. „Nem tesznek fel például olyan kérdéseket, hogy miért tartanak ilyen sokáig a klinikai vizsgálatok és a hatósági szabályozások elsajátítását célzó képzések”. A közösségben a tapasztalatok megosztása mellett gyakorlati tanácsokat is adnak egymásnak. A startupok például a társaik visszajelzései alapján továbbgondolhatják, finomíthatják pitchüket.

Más startupok meg tudják mondani, hogy megértették-e az ötletedet a pár perces prezentációd alapján. Ha nem, akkor elkezdhetsz dolgozni rajta, hogy érthetőbbé váljon

– osztotta meg tapasztalatait egy másik résztvevő.

Elérhetetlen érintettek

Az egészségügyi startupok számára létfontosságú, hogy sokféle csoporttal ápoljanak élő kapcsolatot: orvosokkal, betegekkel, vállalatokkal, befektetőkkel, hogy tudják, mire van szükségük, és megnyerjék őket, hogy támogassák innovációjukat. Az InnoStars Awards startupprogram segít a csapatoknak abban, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsukat, mivel megnyitja előttük az ajtót, amin keresztül potenciális befektetőkkel, ügyfelekkel és partnerekkel léphetnek kapcsolatba. Ezek a kapcsolatok kulcsfontosságúak a piaci ismeretek megszerzéséhez. „Egy ilyen kapcsolat révén tanultam meg, hogyan működnek a klinikai vizsgálatok Európában” – idézte fel egy résztvevő.

Számos olyan startuppal találkoztam, ahol nem volt orvos a csapatban. Ezekből a találkozásokból kölcsönösen profitáltunk, mivel mindig tanultam valami újat a vállalkozóktól, ők pedig megismerik egy orvos nézőpontját, aki egyszer majd remélhetőleg használni fogja az innovációt, amin dolgoznak

– fogalmazott egy portugál orvos.

Imposztorszindróma, bizonytalanság

A tanulmányból az is kiderült, hogy sok vállalkozó küzd az önbizalomhiánnyal és az imposztorszindrómával, azzal a jelenséggel, hogy úgy érzik, érdemtelenül jutottak el egy szintre, érték el addigi eredményeiket. Ez kihat a termelékenységükre és az üzleti teljesítményükre is – értékeli az EIT Health. Az InnoStars során ezért az önbizalom-növelésre is fókuszálnak főként azzal, hogy validálják szolgáltatásuk, termékük létjogosultságát, működőképességét. „Amikor bejutsz egy ilyen program döntőjébe, az emberek visszajelzéseiből lassan te is felismered, hogy jó irányba haladsz” – osztotta meg tapasztalatait az egyik részt vevő vállalkozás alapítója.

Magabiztosabbá válsz, mivel rájössz, hogy tényleg tudsz segíteni másoknak, akik egy olyan vállalkozót látnak benned, akitől tanulhatnak

– jegyezte meg egy másik startupper. Mint elmondták, a társaktól, a többi vállalkozótól hallott inspiráló történetek szintén növelték önbizalmukat a munkában.

Vállalkozásfejlesztő program

Az EIT Health közlése szerint egyik legismertebb programjuk, az InnoStars Awards ezeknek a kihívásoknak a kezelésével igyekszik támogatni a közép-, kelet- és dél-európai egészségügyi startupok fejlődését.

Az elmúlt hét évben több mint 120 induló vállalkozás vett részt az InnoStars Awardson, és több mint felük azóta a piacra is dobta termékét vagy szolgáltatását

– mondta el Békási Tamás, az EIT Health RIS Business Creation leadje és az InnoStars Awards programvezetője, aki több hazai sikertörténetet is megnevezett:

A korábbi magyar résztvevők között ott a CelluVir, a cég egy bőrre ragasztható tapaszt fejlesztett ki, amivel gyorsan és költséghatékonyan lehet a különféle vírusok elleni sejtes immunitást kimutatni. Említhetném az InSimut, amelynek megoldásával a medikusok és orvostanhallgatók szimulációk segítségével oldhatnak meg gyakorlati problémákat, elemezhetnek vizsgálati eredményeket, vagy rendelhetnek el terápiákat.

Békási Tamás elmondta: a résztvevők visszajelzései alapján változtattak idén a program formátumán, annak érdekében, hogy még több kapcsolatépítési lehetősége legyen a startupoknak. Most az InnoStars Awards több lehetőséget kínál azoknak a startupoknak, amelyek a biotechnológia, a medtech és az élettudományok területén keresnek befektetőt.

Az idei kiírásban a résztvevők 15 ezer eurós finanszírozásban részesülhetnek,

továbbá lehetőséget kaphatnak, hogy a legjobb befektetők előtt prezentálhassák megoldásukat, illetve személyre szabott mentorálást és képzést kapnak az egészségügyi technológia korai stádiumú értékeléséről. Továbbá támogatják a prototípussal rendelkező szolgáltatások validációhoz jutását.

A program során a vállalkozók intenzív bootcampeken vehetnek részt, ahol segítséget kapnak a piacra lépési stratégia kidolgozására, finomítására és a termékbevezetés felgyorsítására. A program csúcspontja a novemberi InnoStars Grand Finals lesz, ahol a startupok nemzetközi zsűri előtt mérik össze tudásukat a 25 ezer eurós fődíjért.

Mesterséges szervek és otthoni labor

Az InnoStars Awards az említett magyar vállalkozásokon túl is számos sikertörténetnek adott helyet: a tavalyi versenyen az első helyet elérő Orgavalue például egy portói orvostanhallgatók által alapított biotechnológiai vállalat, amely mesterséges szerveket fejleszt azzal a céllal, hogy megszüntesse a transzplantációs várólistákat. Elsőként a májátültetésre koncentrálnak, és 2028-ban terveznek piacra lépni. A vállalat a programban rejlő lehetőségeket a termék továbbfejlesztésére használta fel.

Egy másik példa a korábbi InnoStars Awards-döntős IQ Biozoom, egy otthoni diagnosztikára szakosodott startup. A lengyel vállalat az EIT Health hálózatán keresztül talált nemzetközi partnereket a kortizolszint otthoni, nem invazív mérését célzó fejlesztéséhez: a Coimbrai Egyetem Orvostudományi Karát Portugáliából, valamint a TUBITAK Nemzeti Mérésügyi Intézetet Törökországból.

(Borítókép: Egy sebészeti robot bemutatója 2002. május 23-án. Fotó: Spencer Platt / Getty Images)