Ellopták a templom tetejét Tiszaburán, majd a tyúkólba menekültek

Tiszaburán egy református templomba tört be két férfi, aki nagyjából 1 millió forintos kárt okozott. A rendőrség az egyik elkövetőt visszaesőként kezeli, több év börtönt is kaphat.

Hatalmas károkat okozott két helyi férfi Tiszaburán, egy református templom zárját feltörték, és a toronyóra hátlapját és több rézlemezt is elvittek – írja a Tények.

A templomban nagyjából 1 millió forintos kár keletkezett, az egyik férfi egy 19 éves bűnöző, aki visszaesőnek számít, amiért májusban szintén egy lopás miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Június eleje és július 21. között ötször lopott, háromszor ingatlanokba tört be, valamint egy élelmiszerboltból is lopott, végül társával együtt a helyi református templomba törtek be.

Fazakas Márk lelkészt is megviselték a történtek. „A kerítésen keresztül valakik behatoltak a templomnak az udvarára, a kis ablakot befeszítették, onnan pedig felmentek a toronyba, és a torony csúcsát egy kis kémlelőnyíláson keresztül, a burkolatot, ami rézből készült, elkezdték felfeszíteni, több négyzetméteren keresztül ezt lelopták, és elvitték” – nyilatkozott a portálnak.

A helyiek is felháborodtak a történteken, azt állítják, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok betörés és lopás történt.

Megyek ki a tyúkólba, ott alszik bent a drogos. És nem tudok vele semmit csinálni, mert ha megverem, akkor engem visznek el a rendőrök. Vandál munkát végeznek ezek a drogosok, szétszaggatják, a gamezba is betörtek mellettem tegnap, kivitték a flexeket, fúrókat

– mondta az egyik lakos.

A portál információi szerint a templom közelében több térfigyelő kamera is üzemel, amely lebuktatta a betörőket, így hamar elfogták őket. A visszaesőnek számító férfi több év börtönbüntetést is kaphat, míg barátjának társtettesként kell felelnie a bíróság előtt.