Egy egykori MDF-es politikus, országgyűlési képviselő felesége volt az áldozata a budapesti Bimbó utcában elkövetett anyagyilkosságnak. A házaspár még csecsemőként fogadta örökbe az időközben zavart elmeállapotúvá váló nőt, aki a gyilkosságot elkövette.

Mint ismert, egy évvel ezelőtt Budapesten, a II. kerületi Bimbó úton egy társasházi lakásban holtan talált rá 75 éves anyjára egy férfi. A gyanú hamar az áldozat 32 éves lányára, P. Gabriellára terelődött, akit a rendőrök csaknem fél napon belül elfogtak. A nő később részletesen beszámolt a gyilkosságról, és az elkövetés eszközét is megnevezte, de megmutatta azt is, hol dobta el a lakás kulcsát.

A nő felment a II. kerületi lakásba, ahol az anyját többször megütötte, majd egy kábellel és telefonzsinórral megfojtotta. Néhány héttel ezelőtt volt az ügy előkészítő ülése, ahol a nő a gyilkosságot beismerte, azonban az orvosszakértőkhöz hasonlóan ő maga is kóros elmeállapotára hivatkozott.

Gyerekkori sérelmek, nem a pénz vezethetett a gyilkossághoz

A Blikk azt is megtudta, hogy a gyilkossághoz nem anyagi konfliktus vezetett, az elmebeteg nő gyerekkori sérelem miatt ölte meg az anyját.

A bűncselekmény hátterében az állt, hogy a démonok és téveszmék megjelenése a tudatában tragikus folyamatot idéztek elő, aminek eredményeképpen a borzasztó események bekövetkeztek

– nyilatkozta a lapnak Ticsinyin Anton, a minősített emberöléssel vádolt nő ügyvédje.

A jogi képviselő arról is beszámolt, hogy P. Gabriella paranoid skizofréniában szenved, az igazságügyi elmeorvos-szakértők és gyógyszerek hatására azonban „szemmel láthatóan nagyon szépen gyógyul”. Ha elrendelik a kényszergyógykezelését, félévente felülvizsgálják majd az állapotát. Az ügyvéd szerint a történteket borzasztóan sajnálja.

Nem a pénz miatt volt. Kiskoromtól kezdve bántott, besokalltam, és olyan érzésem volt, mintha nem is én csináltam volna. Mintha nem lettem volna a saját testemben, azt éreztem. Nagyon sajnálom a történteket. Ha már akkor az idegállapotom jobb lett volna, ez nem történik meg. Csak az volt a baj, hogy az idegeim felmondták a szolgálatot, nem tehetek róla

– mondta a bíróságon a nő, aki állítólag csak az eljárásban szembesült azzal, hogy súlyos mentális betegségben szenved.

Kisiklott az élete

A nő egy Csongrád-Csanád vármegyei kórházban született, de a vér szerinti anyja lemondott róla. Az intézmény egyik sebésze – aki a későbbiekben elismert kórházi vezető és politikus lett – és a felesége fogadta őt örökbe, akik a saját, vér szerinti fiuk mellett Gabriellát is szeretetben, sajátjukként nevelték. A családfő 1988 őszén csatlakozott a Magyar Demokrata Fórumhoz, amelynek az egyik városi szervezetét is vezette, két évvel később pedig a parlamentbe is bekerült, ahol egy ciklust töltött el országgyűlési képviselőként.

Lányuk, Gabriella, szociális gondozó és ápoló végzettséget szerzett, évekig dolgozott nevelőapja mellett orvosi asszisztensként, de később mégis kisiklott az élete. A Blikk úgy tudja, hogy az alkalmi munkákból élő nővel szemben rongálás, könnyű testi sértés, zaklatás és súlyos testi sértés miatt is eljárás indult. A nőnek két apától két lánygyereke is született, egyikük a gyilkosság elkövetésekor az elkövetés helyszíne melletti szobában tartózkodott. A gyilkosság idején a 77 éves családfő pedig a kórházban dolgozott.