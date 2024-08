Keresztes Ildikónál tavaly novemberben diagnosztizáltak jóindulatú agydaganatot, azóta teljesen eltűnt a közszerepléstől és az énekléstől is. Kilenc hónap elteltével interjúban beszélt a betegségéről.

Tavaly novemberben daganatot találtak Keresztes Ildikó agyában, az énekes hosszú időre eltűnt a színpadokról, szerepléseket sem vállalt. A több hónapos csend után a Tényeknek beszélt az eltűnéséről és az állapotáról is.

Az énekesnő szerencsére szinte már teljesen felépült, azonban ez tavaly novemberben közel sem volt biztos. Akkor rosszullét miatt kórházba került, ahol tüzetesen átvizsgálták és daganatot találtak nála.

Na hát én akkor teljesen lementem az agyamról, már úgy magamban el is temettem magam. Már elhelyeztem az anyámat, a kutyámat, a szeretteimet, a mindent. Azt mondtam, hogy ha a Jóisten így akarja, akkor így lesz

– mondta Keresztes Ildikó. Nem sokkal később az is kiderült, hogy a daganat jóindulatú, műtétre viszont mindenképpen szükség volt, mivel nem tudták megmondani, hogy a betegsége hova fajulhat. Elmondta azt is, hogy ez volt számára hanem a legstresszesebb időszak az életében, amit rosszul is viselt, hiszen félt a haláltól.

„Könnyen lehetett volna az, hogy amikor az már megnő annyira, hogy az agyban már nem tud több helyet foglalni, ugye nekimehet bármilyen központnak. Ami a látásomat, a mozgásomat, vagy bármimet is befolyásolja és az akkor már egy sokkal súlyosabb eset, mert vagy összeesek a színpadon, epilepsziás leszek, vagy bármi, akármi. És ki tudja, ha ott neki nő valaminek akkor műteni is nehezebb, meg esetleg tud csinálni olyan problémákat, ami lehet, hogy visszafordíthatatlan” – tette hozzá az énekes.