Hatalmasat büntetőfékezett egy rendőrautó Budapesten

A Budapesti autósok egyik olvasója osztotta meg azt a felvételt, melyen látható, ahogy az M1-M7 bevezetőn egy rendőrautó megelőzi az előtte haladót, majd hirtelen befékez előtte.

„Ahogy a felvételen is látszódik, záróvonal volt azon a szakaszon, ahol fékezett a rendőr. Onnan már nem sorolhatott volna jobbra” – jegyezte meg a felvétel készítője. Azt is hozzátette, hogy rendőr az autóból nem szállt ki, nem kapcsolt szirénát, és nem is igazoltatott.

Egyedül ült az autóban, társa nem volt. Tükörből úgy láttam, hogy közel állóra fékeztek, de nem álltak meg. A fékezés után besorolt a BAH csomópont felé tartó sávba, sokáig mögöttem jött pár autó távolságra, majd az Alkotás úton előzött meg

– mesélte a történteket.

A lap megjegyezte, hogy azt nem tudni, hogy rendőr vezette-e a járművet.

A rendőrség a történtekre reagálva megjegyezte, hogy mélyen elítélik az ilyen magatartást, amelyet, „senki, semmilyen közlekedési szituációban nem alkalmazhat”. Mint írták, az esettel kapcsolatban a szükséges intézkedést megtették.