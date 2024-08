Idén először rendezték meg a Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpiát, amelyen két magyar csapat is részt vett. Az első számú négyfős brigádunk összetettben a harmadik helyen végeztek a versenyen.

Idén augusztus 9-15. között a bulgáriai Burgaszban rendezték meg az első Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpiát (IOAI), amely az első, a mesterséges intelligencia szakterületéhez kapcsolódó tanulmányi verseny. Célja, hogy inspirálja a mesterséges intelligencia (MI) iránt érdeklődő fiatalokat, és támogassa a mesterséges intelligencia úttörőinek következő generációját. A versenyre hat kontinens 37 országából összesen 44 csapat érkezett: Magyarországot a hazai szponzorok támogatásával két csapat is képviselte – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

A versenyen mindkét magyar csapat ezüstérmet nyert a tudományos feladatokban, a gyakorlati feladatokban pedig az első csapatunk végzett a második helyen. A 2024-es IOAI verseny zsűrije a két forduló eredményét összesítette, így az összetett rangsorban az első számú csapat a 3. helyen végzett, így a teljesítményért külön plakettben is részesült, hasonló elismerés rajtuk kívül csak a lengyel és a Letovóból érkezett csapatoknak járt.

Az 1. csapat tagjai az IOAI 2024-en:

Vajda Ádám (12., ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium)

Szilágyi Balázs (10., Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium)

Kovács-Bánhalmi Hédi Zita (11., Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium)

Ungár Vince (9., Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium)

A 2. csapat tagjai az IOAI 2024-en:

Christ Miranda Anna (11., Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium)

Lehotai Gergely (10., Pécsi Janus Pannonius Gimnázium)

Molnár István Ádám (11., Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc)

Nagy Dávid Leonárd (11., ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium)

Az első Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpia magyar csapatának két csapatvezetője dr. Huszár Ferenc (docens, Department of Computer Science and Technology, University of Cambridge) és Szalay Gergő (PhD hallgató, ELTE Informatikai Kar, ELTE Informatikai Kar) volt.