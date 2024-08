Embertelen forróság csap le az országra, légzuhatag is jöhet

Csütörtökön fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időben lesz részünk, csak néhol valószínű zápor, zivatar. A légmozgás többnyire gyenge marad, de zivatarok környezetében lehetnek átmenetileg erős, viharos széllökések.

Délutánra 32, 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ennél nagyobb forróság a Dél-Alföldön várható, ahol néhol 39, 40 fokot is mérhetünk.

Csütörtökön az északkeleti területek kivételével nagy területen 25 fok feletti, az ország döntő részén 27 fok feletti, a Dél-Alföldön, Dunántúl délkeleti területein 29 fok fok körüli napi középhőmérséklet valószínű.

A HungaroMet előrejelzése szerint az egész országban figyelmeztetés van érvényben a forróság miatt. Fejér, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében lesz a legmelegebb.

Mint írtuk , az országos tiszti főorvos a HungaroMet előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan korábban elrendelt hőségriasztását 2024. augusztus 14-én, azaz szerda 00:00 órától harmadfokúra emelte, és 2024. augusztus 18-án (vasárnap) 24:00 óráig meghosszabbította. Az országos melegrekord kedden és szerdán is megdőlt .

Napközben helyenként számíthatunk zivatarokra is kísérőjelenségekkel, kissé nagyobb eséllyel az ország északkeleti harmadában, Alföldön és nyugaton. Egy-egy helyen kis valószínűséggel légzuhatag (több mint 90 kilométer per órás sebességű) is kialakulhat délután, este.

Mi az a légzuhatag?

A légzuhatag (másnéven lecsapó(dó) légtest vagy downburst) olyan erős leáramlás, amely hirtelen pusztító szélvihart eredményez a talajfelszínen vagy annak közelében. Jellemzője, hogy mindössze pár percig tart, de azalatt akár 240 kilométer per órás szélsebesség is előfordulhat. Az okozott kár a légzuhatag lokális jellege és romboló ereje miatt a felületes szemlélő számára tornádó nyomainak is tűnhet, bár tüzetesebb elemzés során rendszerint felderíthető a valódi ok, elkülöníthető a kétféle jelenség.

Egy downburst mérete szerint két kategóriába sorolható be: microburstnek akkor nevezzük, ha 4 kilométernél kisebb az átmérője, míg macroburstnek a 4 kilométernél nagyobbakat hívjuk. Amennyiben nem ismerjük a pontos kiterjedését, vagy általánosságban beszélünk róla, akkor marad a downburst kifejezés.

