Mágneshorgászat közben meghalt egy 13 éves fiú Győ-Moson-Sopronban

Szerda késő délután egy 13 éves fiú kamasz társaival együtt mágnessel horgászott a Mosoni-Dunán, amikor egyikük eltűnt. A mágnes nagy eséllyel beleakadhatott valamibe, és az a mélybe ránthatta az áldozatot, tájékoztatott a kisalfold.hu.

Társai azonnal segítséget hívtak, a mentéshez több egység is megjelent a helyszínen, köztük a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltói, de a Szigetköz Járási Mentőszervezet tagjai is csatlakoztak a kereséshez, valamint a hédervári, ásványrárói és kimlei önkéntes tűzoltók is segédkeztek.

Mint a Kisalföld írta, tizenöt hajós egység kereste a fiút a Mosoni-Dunán, egészen éjfélig, azonban a vihar miatt félbe kellett szakítani a keresést, és csak csütörtökön reggel folytatódhatott. Reggel hét órától kutatták tovább az eltűntet, akit végül nyolc óra előtt három perccel talált meg Glogovácz Gábor és Hafner Szabolcs, de már csak a holttestére bukkantak rá.

Csütörtökön nyolc előtt három perccel találtuk meg a Krisztofert, aki felakadt a csáklyánkra. Szerdán éjfélig tizenöt hajóval kerestük, aztán abbahagytuk, és csütörtökön újból csatlakoztunk a felkutatáshoz reggel fél 7-kor. Krisztofert – aki focizott a helyi sportegyesületben – és családját ismertem, ezért mélyen érintett a tragédia. Arcát soha nem felejtem, ahogy nem felejtem annak a személynek az arcát sem, akit öt éve, szintén a folyóban találtam hajózás közben. Az egy négy hónapos hulla volt, akiről a rendőrség kiderítette, hogy mosonmagyaróvári volt.

− részletezte a kutatás és a megtalálás körülményeit Glogovácz Gábor.

Eller Gizella polgármester éppen szabadságát tölti, de elárulta, hogy két önkormányzati képviselő is a helyszínre sietett, miután előkerült csütörtök reggel a fiú holtteste. Hozzátette, hogy az egész falut megrázta a tragédia. A fiú egyedüli gyermek volt. Családja gyászában osztozunk − nyilvánította ki részvétét a falu vezetője.