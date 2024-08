Lapátra tette felesége a battonyai polgármestert, a ruháit az utcára dobálta, és Facebookon posztolta, mi történt

Battonya jelenleg regnáló polgármesterének, Boros Csabának nem mindennapi módon tekinthetett be a hétköznapi életébe a lakosság. A településen alig hatezren élnek, de az internet segítségével senki előtt nem maradt titokban, hogy a férfinak kiadta az útját a felesége.

A nő ugyanis férje ruháit nemes egyszerűséggel kivágta az utcára, majd egy Facebook-posztban közölte ismerőseivel, hogy ha látják a férfit, akkor szóljanak neki, hogy elviheti azokat. A dühös bejegyzésben azt is hozzátette, hogy keres olyan szakembert, aki ajtó- és ablakcserében is tudna neki segíteni. Az asszony később még a befizetetlen csekkeit is kirakta, ismételten a lakosság segítségét kérve, ugyanis a számlákat abból a közösen eladott szürkemarhából fizetné, amiből egy forintot sem kapott állítása szerint.

A Blikknek nyilatkozó helyiek szerint nem helyes, hogy a házasságuk válságát ország-világ előtt szétkürtölte a bejegyzésével. A lap információi szerint mindössze négy éven át éltek házasságban, de már előtte is ismerték egymást az utcából. A polgármester házát azonban elárverezték a tartozása miatt, így átköltözött a feleségéhez.

A polgármester nem kívánt nyilatkozni a lapnak, ami megjegyezte, hogy a júniusi választáson függetlenként induló Boros Csabát nem választották újra a helyiek.