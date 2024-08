Villám csapott egy házba Budakalászon, több helyre is riasztották a tűzoltókat

Csepelen egy épület tetőszerkezete gyulladt ki, a Lámpás utcába riasztották a tűzoltókat. A Pest vármegyei Csobánkán egy családi háznál oltották a lángokat a fővárosi és a szentendrei tűzoltók. Budakalászon pedig villámcsapás miatt ütött ki tűz, melynél két gázpalackot is kihoztak a házból a pomázi tűzoltók.

Kigyulladt egy húsz négyzetméternyi alapterületű épület tetőszerkezete Csepelen, a Lámpás utcában. A lángok az épület mögötti farakást is érintettek. A tűzhöz a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek utómunkálatokat végeznek − tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Pest vármegyében, Csobánkán is kigyulladt egy téglaépítésű, több szintes családi ház tetőszerkezete a Hanfland körúton. A fővárosi és a szentendrei hivatásos tűzoltók négy vízsugárral kezdték meg az oltási munkálatokat, melyet a Katasztrófavédelem jelzése alapján be is fejeztek. A munkálatokat a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, az egységek az utómunkálatokat végzik.

Villámcsapás következtében egy családi házban csaptak fel a lángok Budakalászon, a Rigó utcában. A tetőszerkezet mintegy nyolcvan négyzetméteren égett. A szentendrei hivatásos és a pomázi önkormányzati tűzoltók két gázpalackot hoztak ki az épületből. A rajok négy vízsugárral oltották el a lángokat, jelezte a Katasztrófavédelem.

Mint ahogy beszámoltunk, országszerte csaptak le zivatarok, sok helyen felhőszakadás is volt, melyeket villámlás és dörgés kísért. Erről szóló összefoglalónkat ide kattintva tudják elolvasni.