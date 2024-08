Bár a rendőrség csak 1-2 órás várakozást ír az oldalán, valójában 4-5, helyenként 5-8 órát is kell várni egy-egy határátkelőnél, hogy Szerbiából Magyarországra jussanak az autósok. A hosszú hétvége és a nagy meleg miatt rengetegen indultak útnak, így nem csak a határátkelőknél, de a magyarországi gyorsforgalmi és főútvonalakon is nagyon erős a forgalom, sok helyen alakulnak ki torlódások.

Hatalmas torlódás alakult ki a magyar–szerb határszakaszon a Röszke–Horgos határátkelőnél.

vannak, akik 7-8 órája várakoznak a magyarországra való belépésére.

Több levelet is kaptunk olvasóinktól arról, hogy elég nehéz így tervezni a hazajutást. Bár a police.hu oldala mindössze 1-2 órás várakozást írt reggel a röszkei határátkelőre, többen már éjszaka közepe óta rostokolnak az átkelőnél.

Egy olvasónk már pénteken este is azt a levelet írta, hogy ötödik órája várakoznak a forróságban, míg szombat reggel egy négy gyermekkel utazó családtól kaptunk levelet, akik reggel kilenckor már 7 órája várakoztak, és azt mondták, még az a szerencse, hogy „sok ennivalóval és vízzel” indultak útnak.

A BorderWatcher alkalmazást ismerők jobban járnak, ha rápillantanak, mielőtt határszakaszt választanak, ugyanis a rendőrségi 1-2 órás várakozás helyett itt a valós időket írják az utasok, amik

300-500 perceket, 8-10 órákat vetítenek előre.

A többi határátkelő is le van terhelve délen

A beszámolók szerint a közúti és az autópályás átkelő is kerülendő, hiszen 3-5 kilométeres torlódások alakultak ki, a közúti átkelőnél Horgos felől a faluban, illetve az óriási toronynál van a sor vége a Pannon RTV beszámolója szerint.

Viszont a többi határátkelőnél sem jobb a helyzet, ugyanis

Kelebiánál 4-6 órát vesz igénybe az átkelés,

Királyhalom–Ásotthalomnál 3-4 órát,

Gyála–Tiszaszigetnél 2,5-3 órát,

Béreg–Hercegszántónál 4 órás,

Bajmok–Bácsalmásnál 1,5 órás,

Rábé–Kübekházánál 2 órás, míg

Rastina–Bácsszentgyörgynél is 1,5 órás várakozásra kell számítani.

Magyarországról pedig sokan indultak a Szabadkai piacra a hosszú hétvége alkalmából, így kijutni sem egyszerű, 60-100 perces plusszal kell számolni az autósoknak.

Felbolydult az ország, több helyen is lassul a forgalom

Az Útinform jelentése szerint rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is. A közkedvelt szabadidős és kirándulóhelyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető útvonalakon érdemes megnövekedett menetidővel számolni. Főleg az M7-es, az M1-es, az M3-as és az M5-ös autópályán kell telített sávokon autózni.

Az M1-es és M7-es közös kivezető szakaszán és onnan tovább az M7-es autópályán, a fővárostól a Balaton felé annyira erős a forgalom, hogy telített sávokon lehet autózni Budapest és Martonvásár között, továbbá a Váli völgyi szakaszon is időszakosan tolódnak a járművek. Az autópályán jelentős torlódás van, ezért érdemes kerülőutat választani. Például az M7-es helyett igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-es autópályára – például a 62-es, 64-es főutakon keresztül.

Az M1-es autópályán az M1-es és M7-es elválásától a Győr felé vezető oldalon a 18-as kilométernél a sávzárásnak vége, de a torlódás még jelentős.

Az M5-ös autópályán a főváros felé a lajosmizsei csomópontnál egy személyautó balesete miatt a lassítósáv egy szakaszát kellett lezárni a 67-es kilométernél. Ugyancsak a főváros felé, az M0-s csomópont közelében, a 24-es kilométernél baleset miatt zártak le egy sávot. Torlódik a forgalom.

Az M5-ös autópályán az M43-as autópálya és a balástyai csomópont között, a Budapest felé vezető oldalon a 157-es kilométernél felborult egy teherautó. A külső sávot lezárták, kisebb torlódással kell számolni.

Az 5-ös főúton, a Dabas/Sári szakaszon, a 39-es kilométernél baleset miatt félpályás lezárás van érvényben.