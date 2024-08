Brutális összeget kellene behajtania a NAV-nak

Tavaly 2124 milliárd forintra nőtt az adóhivatal kinnlevősége. Ezek olyan adó- és járuléktartozások, amelyeket a cégek és a magánszemélyek bevallottak az elmúlt években, de nem fizettek be – írja a Népszava a NAV évkönyvére hivatkozva.

A lap szerint a követelések egy év alatt 5,9 százalékkal nőttek, ami meghaladja az előző évi közel 4 százalékos növekedését. A 2124 milliárd forintos be nem hajtott adótartozás jelentős része valószínűleg már nem is kerül behajtásra, mert annak több mint felét olyan adózó, jellemzően cég hagyta maga után, amely ma már nem működik, így legfeljebb a felszámolás, végelszámolás után kerülhet a kincstárba a hiányzó bevétel.

A behajtási adatokból kiderül, hogy ezekből a teljes bevételhez képest minimális összeg érkezik be, tavaly 8,1 milliárd forint a teljes 248 milliárdos behajtási bevétel mellett. Külön tétel a külső megbízások behajtása: NAV nem csak az adótartozásokat hajtja be, hanem például a be nem fizetett közlekedési bírságokat is.