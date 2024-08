Nem biztos, hogy tűzijátékbarát lesz az időjárás kedd este

A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Nagyobb eséllyel és számban az ország északnyugati felén alakulhatnak ki, akár több hullámban záporok, zivatarok. Az intenzívebb cellákat elsődlegesen felhőszakadás, de jégeső is kísérheti. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk lesz, a zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, viharossá fokozódhat a légmozgás – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 37 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb.

Kedden délutántól legnagyobb eséllyel az ország északnyugati felén – főként a Nyugat- és Észak-Dunántúlon, Pest megyében, valamint az Északi-középhegység nyugati részén – lesznek kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulásához. A zivatarokat éjszaka viharos (60-80 kilométer per órás) széllökés, intenzív csapadék, illetve jégeső kísérheti.

Kedd délután akár intenzívebb, egymást követő zivatarok is kialakulhatnak, melyeket a viharos széllökés mellett nagyobb méretű jégeső, valamint felhőszakadás kísérheti. Kiemelten a Dunántúli-középhegység középső részén 50 millimétert meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat, amely arrafelé villámárvíz kialakulását eredményezheti. Kedden a késő esti óráktól fokozatosan csökken a zivatarhajlam.

Kedden nagyobb eséllyel és számban a délutáni óráktól képződhetnek záporok, zivatarok, akár több alkalommal is. Késő estétől fokozatosan csökken a csapadékhajlam. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

Kiadták a figyelmeztetést

Zivatarok miatt az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben, míg felhőszakadás miatt tíz vármegyében kell számítani. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat

Pest,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Vas,

és Zala vármegyében.

Másodfokú figyelmeztetést felhőszakadás miatt Veszprém vármegyére adott ki a meteorológiai szolgálat.

Magas középhőmérséklet miatt Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Tolna vármegyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. A napi középhőmérséklet ezeken a területeken 25 fok felett alakulhat.

Másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adtak ki Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém vármegyékre a várható magas középhőmérséklet miatt.

Fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint kedden is összetett időjárási helyzetben lesz részünk, ugyanis sokfelé a kánikula lesz a meghatározó, ugyanakkor helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

Többfelé fülledt lesz az idő, ami szintén nem segít. Az említett időjárási helyzet miatt elsősorban szív- és légzőszervi panaszok, keringési- és vérnyomásproblémák jelentkezhetnek, fejfájás, migrén is kialakulhat. Felerősödhetnek a gyulladásos és a görcsös jellegű panaszok is. Nagy lesz a sztrók és az infarktus kockázata, ugyanakkor szédülés, rosszullét is jelentkezhet. Fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők fokozódó fejfájást, ingerlékenységet, nyugtalanságot is tapasztalhatnak. Továbbra is nagyon magas lesz a napszúrás és a hőguta kialakulásának kockázata, könnyen túlhevülhet testünk. A meleg éjszakák miatt pedig még kialvatlanabbak, fáradtabbak lehetünk. A zivatarok környezetében átmenetileg felerősödhetnek az asztmások tünetei.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras