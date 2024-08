Nemzetközi geopolitikai csúcstalálkozó lesz Budapesten szeptemberben

A Danube Institute és az amerikai The Heritage Foundation immár negyedik alkalommal rendezi meg Budapesten nemzetközi geopolitikai csúcstalálkozóját, amelynek címe és központi témája: „Whose New World Order?” A szeptember 17–18. között zajló rendezvényre a világ minden tájáról érkeznek előadók, köztük olyan nemzetközileg elismert politikusok és véleményformálók, mint dr. Swapan Dasgupta indiai újságíró és politikus, Ryszard Legutko volt európai parlamenti képviselő vagy James Carafano, a washingtoni The Heritage Foundation nevű konzervatív think tank elnökének vezető tanácsadója.