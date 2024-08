Balázsék túl obszcének, Bayer Zsolt adása pedig gyűlöletkeltő volt a Médiatanács szerint

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság több mint 7 millió forintra bírságolta Sebestyén Balázsék reggeli műsorát, emellett Bayer Zsoltot is pénzbefizetésre kötelezték. Balázséknál az obszcén nyelvezet, Bayernél pedig a túlzásba vitt gyűlöletbeszéd volt a probléma.

Médiaszolgáltatókat bírságolt a Médiatanács – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

Újfent megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat a Rádió 1 a május 13-án sugárzott Balázsék című műsorszám közzétételével – állapította meg az NMHH Médiatanácsa keddi ülésén a közlemény szerint.

A testület ezért a médiaszolgáltatóra 7 150 000 forint, annak ügyvezetőjére pedig a jogsértés ismételtségére tekintettel 175 000 forint bírságot szabott ki.

Kifejtették, hogy a testület még június 18-án indított hivatalból, állampolgári bejelentés alapján közigazgatási hatósági eljárást a médiaszolgáltatóval szemben.

A III. korhatári kategóriába sorolt műsorszámot reggel 6 óra 13 perces kezdettel sugározta a Rádió 1, azonban az a Médiatanács szerint a közzétett témák és azok feldolgozásmódja alapján, a szexuális utalásokra, valamint az obszcén és trágár nyelvhasználatra tekintettel a IV. korhatári kategóriába tartozónak minősül, és kizárólag a késő esti műsorsávban, 21 óra után lett volna sugározható.

A „transzplantációval tréfálkozó” adásban a műsorvezetők a szervátültetésből is gúnyt űztek, holott a III. korhatári kategóriában általában is kerülendő lenne a műtéti beavatkozások részletezése, mivel az túlzott félelmet kelthet a gyermekekben. A Rádió 1 hálózatos médiaszolgáltatás, ezért a jogsértéskor hatályban lévő hatósági szerződés alapján 30 hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás közvetítette a jogsértő műsorszámot. A bírság megfizetésén túl a Médiatanács a Rádió 1-et a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte.

Úgy folytatták, hogy a testület gyűlöletkeltőnek ítélte a Bayer Show egyik adását, amelyet a HírTV március 31-én 21 óra 10 perces kezdettel adott közre, majd április 1-jén három alkalommal megismételt. Ugyanezt az adást a Karc Média Kft. által üzemeltetett Hír FM rádió április 1-jén 11 óra 19 perces kezdettel tűzte műsorára, majd ugyanaznap egyszer, másnap pedig kétszer megismételte – fűzték hozzá.

Mint írták, a videóbejátszásokkal tarkított szegmensben a műsorvezető az Európába érkező bevándorlók teljes közösségét kivétel nélkül, túlzó általánosítással az európai társadalomba beilleszkedni képtelen, arra veszélyt jelentő, erőszakos bűncselekmények elkövetésére hajlamos csoportként nevezte meg.

A Médiatanács megállapította, hogy az adás közzétételével a médiaszolgáltatók átlépték a véleményszabadság határát.

Mivel a médiaszolgáltatók a műsorszám közzétételével négy-négy esetben megsértették a gyűlöletkeltés tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezéseket, a Médiatanács a HírTV Zrt.-re 400 ezer forint bírságot, a Karc FM Média Kft.-re pedig – mivel nem először követte el e jogsértést – 600 ezer forint bírságot rótt ki, emellett a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a médiumokat.

Az NMHH politikai reklámok közzétételének jogszerűségét is vizsgálta állampolgári bejelentések alapján: a Médiatanács megállapította, hogy a június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó, politikai reklámnak minősülő tartalmat az M1 az április 27-én és 28-án 19 óra 30 perckor sugárzott Híradó című műsorszámokba szerkesztetten, azaz a politikai reklám megkülönböztetésére szolgáló optikai és akusztikus figyelemfelhívás nélkül tette közzé, ami megtévesztő lehetett a közönség számára, és így két alkalommal is megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit.

Emiatt a Médiatanács figyelmeztetés jogkövetkezményt alkalmazott a médiaszolgáltatóval, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben, és kötelezte a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására is.

Hangsúlyozták, hogy politikai reklámot csak választási kampányidőszakban lehet közzétenni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati és európai parlamenti választás kampányidőszaka április 20-tól június 9-én 19 óráig tartott, a TV2 az április 6-án 18 órakor sugárzott, Tények című hírműsorszámban közreadott, politikai reklámnak minősülő tartalom közzétételével szintén megsértette a médiatörvény rendelkezéseit.

Emiatt a testület figyelmeztetés jogkövetkezményt alkalmazott a TV2 Zrt. médiaszolgáltatóval szemben is, és szintén kötelezte a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárás indításáról is döntött a HírTV Zrt.-vel szemben a HírTV június 14. és 20. között sugárzott műsorával összefüggésben, a tematikus műsorszámok napi arányára vonatkozó kötelezettség vélelmezett megsértése miatt, ugyanis a vizsgált időszakban a HírTV által közreadott tematikus tartalom napi aránya vélelmezhetően nem érte el az elvárt napi 80 százalékos arányt.

A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is, a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll az NMHH közleményében.