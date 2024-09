A Medián friss felmérése szerint ha most vasárnap lennének a választások Magyarországon, a Fidesz a listás szavazatok 43 százalékát szerezné meg, míg a Tisza Párt 39 százalékot kapna, a többi párt pedig be sem jutna a parlamentbe.

„Gyorsabban fogy a Fidesz előnye, mint Orbán Viktor” – írja a HVG360 a Medián új felméréséről, amely a lap megbízásából készült.

„Júliusról szeptemberre tovább szűkült a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség. A teljes szavazókorú népességben 11-ről 5 százalékpontra csökkent a két párt közötti távolság, a választani tudó biztos szavazók körében ennél még dinamikusabban, 12-ről 4 százalékpontra” – foglalta össze az eredményeket Hann Endre, a Medián igazgatója.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben most vasárnap lennének a választások Magyarországon, a Fidesz a listás szavazatok 43 százalékát szerezné meg, míg a Tisza Párt 39 százalékot kapna.

Csak a Fidesz és a Tisza Párt jutna be a parlamentbe

A felmérés érdekessége, hogy az adatok alapján a Fidesz csak minimálisan esett vissza az EP-választáson elért eredményéhez képest, miközben Magyar Péter pártjának támogatottsága 9 százalékponttal nőtt. Ennek oka, hogy a Tisza Párt továbbra is a korábbi ellenzéki pártok rovására erősödik.

Ezt jól mutatják a számok is, mivel a DK–MSZP–Párbeszéd mindössze a szavazatok 3,3 százalékát zsebelhetné be, miközben a Momentum és az LMP mindössze 2,1 és 0,6 százalékot szerezne. Úgy tűnik, a Mi Hazánk is zsugorodott, mivel amennyiben vasárnap lennének a választások, a 4 százalékukkal ők sem lépnék át a választási küszöböt, miközben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3,4 százalékot kapna. A Második Reformkor és a Mindenki Magyarországa az 1 százalékot sem éri el.

A Tisza szívó hatása akkora, hogy jelenleg a Fideszen (és csatolt részein), valamint Magyar Péter pártján kívül egyetlen párt sem éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. Ez a folyamat a kétpártrendszer kialakulása felé mutat

– összegezte a Medián vezetője.

A felmérést szeptember 3. és 10. között készítette a Medián 1000 fős, országos, reprezentatív minta telefonos megkérdezésével.

A Závecz Research augusztus végi mérésében még az állt, hogy a Tisza Pártnak félmillióval van kevesebb szavazója, mint a Fidesznek. Ők akkor a Fidesznek 42 százalékot mértek, a Tisza Pártnak 33 százalékot, a Demokratikus Koalíciónak 8 százalékot, a Mi Hazánknak pedig 7 százalékot. A többi párt támogatottságát 2 százalék alatt mérték.