Hamarosan kikapcsolhatják a gázt Iványi Gábor egyházának iskoláiban

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 82,5 millió forintos közműtartozást halmozott fel, ezért az MVM tájékoztatta őket, hogy amennyiben szeptember 18-áig nem fizetik be, akkor csütörtöktől kikapcsolják a gázt az egyház intézményeiben. Iványi Gábor korábban jogvédelmet kért, melyet a Fővárosi Törvényszék el is fogadott, ennek ellenére a kormányhivatal azt nem veszi figyelembe.

Az MVM értesítése szerint szeptember 18-áig kellene befizetnie Iványi Gábor egyházának, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek a 82,5 millió forintos gázszámlát. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a szolgáltató felmondaná a szolgáltatást a Dankó utca 11-ben csütörtöktől − írta meg a Népszava.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek az adományokon kívül azonban nincsen saját bevétele, ezért részletfizetési kérelmet nyújtottak be. 2025. márciusától havi egymillió forintot fizetnének részletekben, ennek oka, hogy csak jövő év elején kapnák meg az egyházaknak felajánlott 1 százalékos támogatást. Ha nem fogadják el ezt a kérelmet, akkor megszűnik a szolgáltatás Iványi Gábor intézményeiben.

Szeptember 16-án az orosházi Wesley iskolában vizsgálatot indított a kormányhivatal, a feljelentés oka az volt, hogy végzettségi nélküli pedagógusokat alkalmaz az intézmény, erre azonban nem volt bizonyíték − állítja az egyház Facebook-bejegyzésében.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség azonnali jogvédelmet kért, melyet a Fővárosi Törvényszék el is fogadott, azonban még nem emelkedett jogerőre. Az indoklás szerint „a törölt intézményben jogviszonnyal rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók jogos érdekeit is sérti, tekintettel arra, hogy esetükben készségfejlesztő pedagógiai program biztosította egyedi igényeiket, amely csak vélelmezhető, hogy az alperes által kijelölt nevelési intézményekben a tanulók átvételéhez szükséges rövid felkészülési idő alatt is ugyanolyan mértékben rendelkezésre áll.”

A bíróság figyelembe vette a felsorolt indokokat, a kormányhivatal „a nyilvántartásból való törlés indokoltságát a felperes saját érdekkörében felmerülő működési zavarára (közműtartozás) alapozta, ugyanakkor az intézményben tanuló gyermekek megfelelő testi és szellemi fejlődése érvényesülésének alkotmányos kötelezettsége körében azt egyáltalán nem vette figyelembe a döntése meghozatalakor, hogy a szülő, a nevelési-oktatási intézményben a gyermekkel foglalkozó pedagógusok, valamint az iskolaigazgató ismerik a legjobban a tanulókat.”

A Fővárosi Kormányhivatal szerint így nem biztosított az intézmények működése, ráadásul az érintett tanulók átiratkoztak másik intézménybe, ezen kívül az egyház azt állítja, hogy elvonták tőlük a támogatásokat.

Az Oktatási Hivatal jelezte, hogy október 3-án szakmai ellenőrzést tart a MÁV telepi Wesley iskola gimnáziumában, de erre már csak akkor lehet szükség, ha az intézmény még rendelkezik működési engedéllyel − fogalmazott a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség.