Cikkünk frissül!

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az „Emberek az emberekért” program keretein belül számos nagynevű magyar előadó lép fel a Blaha Lujza térre, péntekre szervezett demonstráción. A megmozdulást az váltotta ki, hogy a Magyar Evangéliumi Testvérközösség két iskoláját is bezáratták közvetlenül a tanévkezdés előtt, így 600 diák sorsa vált bizonytalanná.

A műsorban olyan előadók lépnek fel, mint Cserhalmi György, Bródy János, Gerendás Péter, Halász Judit, Rost Andrea, Kollár-Klemencz László, Molnár Áron, Parti Nagy Lajos és még sokan mások. A rendezvény jelmondatának azt választották, hogy:

Nincs olyan, hogy lehetetlen! Csupán lépni kell!

A szervezők azt kérték hogy aki tud, a jelenlétével fejezze ki együttérzését a kiszorított gyermekek és emberek iránt.

Így kezdődött a tüntetés, Máté Péter dalával és videókkal hangoltak

A helyszínen lévő kollégánk szerint délután 16.20 körül már gyülekezni kezdett a tömeg a Blaha Lujza téren felállított színpad előtt. Addigra már száznál is többen gyűltek össze, az idősebbek a színpad előtti papír székeken ültek (az esemény kezdetét 17 órára hirdették meg).

Ezt követően folytatódott a gyülekezés, miközben

felcsendült Máté Péter dala, az Azért vannak a jóbarátok, és a tüntetés mellett kiálló közéleti szereplők 1-1 rövid videóban mondták el, hogy miért tartják fontosnak az eseményt.

Az előzetesen jelzett résztvevők közül Cserhalmi György végül nem tudott eljönni, mert kórházba került (de videóüzenetet ő is küldött az eseményre). Továbbá levetítették Halász Judit, Hernádi Judi, Pogány Judit, Kulka János és Lázár Kata rövid videóit is. Mindeközben a szervezők jelezték, hogy az összes bevételt az Iványi Gáborhoz köthető Wesley-iskoláknak ajánlják fel.

Kezdés előtt tíz perccel már sokan voltak a téren, kollégánk becslése szerint az ezret is meghaladta a számuk.

Kis piros mécsesek, megérkezett Iványi Gábor

Ezt követően kis piros mécseseket készítettek ki egy asztalra a színpad mellett, valamint egy „Szabadság körei” feliratú táblát is.

Mindeközben a Radnóti színház videója ment a háttérben, amelyben Erdős Virág Szóljatok című versét szavalták. Majd Józsa Márta a Klubrádió szerkesztője beszélt a színpadon, és többek közt közölte, hogy az adománygyűjtők dobozzal járnak majd körbe a tömegben.

Nem sokkal később Iványi Gábor is megérkezett a színpadra, a tömeg tapssal és ujjongással fogadta.

Megtisztelő és megható, hogy kiállnak az intézményeikért – mondta a lelkész.

Egyházüldözésről esett szó

Iványi Gábor arról is beszélt, hogy a magyar kormány „egyházüldözést” folytat és megpróbálja felszámolni a rendszerváltás hajnalán létrehozott egyházuk. működését. Elmondása szerint a gyerekek sorsát semmibe vevő intézkedéseket tett ellenük.

Ezt követően Mácsai Pál színművész szavalta el a színpadon József Attila sorait „Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!”.

Majd Für Anikó szavalt Bereményi Gézától, amelyet követően Lovas Rozi és Nagy Zsolt is megjelentek a színpadon.

Lovas Rozi felolvasta egy olyan kisfiú történetet, aki most egy másik iskolába kell járjon a történtek miatt, és azóta is fél és szorong. Valamint elmondta egy másik, enyhe fogyatékkal élő fiú történetét, aki szintén az egyik bezárt intézményben tanult, továbbá egy óvodásét is. Majd felolvasta az egyik gyermek szavait, aki azt mondta:

A szíve szakad meg attól, hogy bezárták a suliját, mert az osztálytársai olyanok, mintha a testvérei lennének.

Mint a helyszínen lévő kollégánk jelentette, a közéleti szereplők gyakorlatilag egymásnak adják a mikrofont.

„Mindenki maradjon nyugodt, vesztettünk”; az ellenzéki politikusok is cserben hagyták Iványit

Lovas Rozi után Nagy Zsolt arról beszélt, hogy „mindenki Iványi Gábor”, és megjegyezte, hogy szerinte ehhez képest kevés ember jött el.

Mint mondta, úgy jött el, hogy nem akar még egyszer fölöslegesen színpadra állni és beszélni.

Véleménye szerint az ellenzéki politikusok is cserben hagyták Iványit, és semmilyen áldozatra sem képesek már.

A 21 éves fia már nem is ebben az országban el, de ő maga itt marad Iványi Gáborként – mondta ezután Nagy Zsolt. Majd úgy fogalmazott:

Mindenki maradjon nyugodt, vesztettünk.

Ezzel pedig távozott is a színpadról.

„Szektásokat nem vesznek fel”– mondták az egyik gyermek elutasításakor

Nagy Zsoltot az énekesnő követte a színpadon, aki Az árgyelus kismadár című dalt énekelte el, és többen csatlakoztak hozzá a tömegből is.

Ezt követően Szalai Kriszta gyerekek szövegeit olvasta fel, majd a színpadra lépett egy gyermek, Zsombor apukája is. Elhangzott, hogy a gyermeket egy egyházi iskolába akarták beíratni azután, hogy a Wesley bezárása miatt más intézményt kellett keresnie, de nem vették fel. Állítólag arra hivatkozva utasították el, hogy:

Szektásokat nem vesznek fel.

Az édesapa elmondta: két napjuk volt, hogy találjanak a gyereküknek egy iskolát. A felesége sírva küzdött, semmilyen állami segítséget nem kaptak, de végül sikerült találniuk egy intézményt. Sokaknak viszont nem.

Az édesapa a keresztényeknek is üzent, azt mondta Jézust idézve:

Aki a legkisebbeket bántja, az engem bánt.

Szalai Kriszta ezután a politikusok szüleinek üzent, majd Parti Nagy Lajos olvasott verset a színpadon, A kérdőjel háta című művet.

„Mindenkire sor kerül aki nem engedelmeskedik”; Bese Gergő ügye is előkerült

Ezután kiderült, hogy Pogány Judit nem érzi jól magát, ezért nem tudott eljönni. Majd Bódis Kriszta a saját szövegét olvasta fel:

Ne legyenek kétségeitek, mindenkire sor kerül, aki nem engedelmeskedik, aki nem fogja be a száját.

Bódis felsorolta, hogy a történelemben hányszor esett meg, hogy elnyomták az igazságot, az embereket, a bátor kiállást. Majd elszavalta József Attilától a Thomas Mann üdvözlése című verset.

A szolgalelkűség zsarnokságot teremt

– zárta a beszédét.

Ezt követően Perintfalvi Rita teológus lépett a színpadra, majd Jordan Tamás videóüzenetét vetítették le.

Perintfalvi elmondta, hogy Balog Zoltán és Bese Gergő képesek voltak a gyerekbántalmazók mellé állni, „ezek az emberek hirdetik a kereszténységet”. Véleménye szerint Bese abban bízott, hogy „az igazság mindig azok oldalán áll, akiké a hatalom” és ezért „ Orbán udvari bolondja volt”, megáldotta a Karmelitát es a Megafont is – majd kiderült, hogy gruppenpartykon élte ki titkos vágyait.

Mint mondta, ezek után nem meglepetés, hogy 2011-ben Iványi egyházát megfosztották az egyházi státusztól, csak azért, mert nem voltak hajlandóak „lefeküdni az államnak”.

Adósságcsapdába hajszolták őket és ellehetetlenítettek a munkájukat

– mondta.

Bródy János gitározni kezdett, Halász Judit nem született varázslónak

Mint kiderült, Jordán Tamás színházi előadáson van, ezért nem tud részt venni, de videón elmondta József Attila: Ti jók vagytok mindannyian című versét.

Őt Kepes András követte, aki az iróniáról beszélt, és arról, hogy kormánypropaganda az irónia legnagyobb kincsestara. A közoktatás, az akkugyár és az egészségügy területén is mímelt tudatlanságot lát náluk.

Majd a színpadra érkezett Bródy János, aki az ENSZ emberi jogok egyetemes nyilatkozatáról beszélt, annak első bekezdését idézve.

„A testvéri szellem Iványi Gáborban és egyházában lakozik” – mondta Bródy János, majd gitározni kezdett. Ezután volt egy kis technikai malőr a színpadon, de a hangosító segített neki.

Utána Halász Judit a Nem születtem varázslónak című dalát énekelte el, sokan csatlakoztak hozzá a tömegből, és meg is tapsolták.

A tömeg mindeközben még nagyobb lett, sokan csatlakoztak be később.

Papp János Ady Endrétől az Intés az őrzőkhöz című verset szavalta a színpadon, majd Gerendás Péter gitárral kísérve énekelte el dalát, a La dolce vitát. Ezt követően Kukorelly Endre videóüzenetet játszották be, majd Halász Judit Szabó Lőrinc Imák a gyermekekért című művét adta elő.

Ezután ismét Bródy János lépett fel a színpadon, Halász Judit egyik versét szavalta el. Majd Kollár-Klemencz László videóüzenetét vetítették le, amelyet az Iszom a bort című dal követett tőle.

Ezt követően Horváth Kristóf előadása következett, majd Hegedűs D. Géza videóüzenetben Máté evangéliumából idézett. Utána Molnár Áron, Lengyel Tamás és Rainer-Micsinyei Nóra parodizáltak ki egy kormányinfót.

Minden úgy van jól, ahogy van, ahogy az örökkön örökké felhatalmazott kormány teszi

– hangzott el tőlük.

(Tüntetés a Blaha Lujza téren Iványi Gáborért 2024. szeptember 20-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)