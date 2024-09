Mint a rendőrség honlapján írták, „terrorelhárítók szállták meg a Rendőrmúzeum kiállítóterét”, de nem bevetésről volt szó, csupán arról, hogy a „jelenleg aktív és egykori különleges egységek zsarui, a Készenléti Rendőrség (KR) Rendőrmúzeum, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Magyar Különleges Erők Hagyományőrző Egyesület által összeállított, egyedülálló kiállítás megnyitójára érkeztek”.

A tárlat fegyveres bűnözők, terroristák, túszejtők elleni harcra kiképzett hazai rendőri egységek fejlődéstörténetét, valamint a magyarországi robbantásos merényletek, túszejtések és különleges egységek bevetését igénylő bűncselekmények történetét mutatja be

– írták.

A megnyitó a Magyar Rendőrség Zenekarának koncertjével kezdődött, majd Hajdu János altábornagy, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója köszöntötte a vendégeket. Beszédében elmondta, nosztalgikus élmény egy ilyen kiállítás megnyitóján felszólalni, hiszen 1989-től ő maga is a Komondor Terrorelhárító Szolgálat tagja volt.

Az altábornagy kiemelte a megnyitón is megjelent egykori parancsnokait, Berkesi Ferenc és Boda József nyugalmazott tábornokokat, valamint Jasenszky Nándor nyugalmazott ezredest, akiktől olyan szakmai alapokat tanulhatott meg, amelyek a mai terrorelhárítás rendszerében is irányadók. Az altábornagy hangsúlyozta, a terrorelhárítás mai rendszere épít a múlt tapasztalataira, hiszen a ma már nemzetközi mezőnyben is ismert és elismert TEK több tagja is ott volt a „hőskorban”, a magyar terrorelhárítás indulásakor.

Tarcsa Csaba vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a KR parancsnoka elárulta, hogy

a kiállítás ötletét a tavaly ötven esztendeje lezajlott balassagyarmati túszdráma adta.

A tárlat jelentős szelete foglalkozik a hazai terrorelhárítás történetével és szervezeti átalakulásával annak hőskorától napjainkig, így a múlt híres bűnügyei is megelevenednek. A vezérőrnagy köszönetet mondott a Rendőrmúzeum, valamint a TEK munkatársainak, továbbá méltatta a Magyar Különleges Erők Hagyományőrző Egyesület szakmai segítségét is.

Carlos, a „Sakál” géppisztolya is megtekinthető

Az ünnepi beszédek után a vendégek együtt járták végig a tárlatot. Számos tárggyal kapcsolatban merültek fel érdekes történetek.

Hajdu tábornok például felidézte a lefoglalt Beretta géppisztolyok magyar kézbe kerülésének történetét, amelyek egyenesen Carlostól, a „Sakál” néven is ismert terroristától kerültek először a bűnjelraktárba, majd a bevetési egyégekhez.

„Megtisztelő, hogy ezt a titkokkal teli, különleges világot a Rendőrmúzeum mutathatja be ilyen mélységében. A nagyközönség számára is láthatóvá válnak azok a tárgyak, eszközök, melyek meghatározták a különleges rendőri egységek működését” – mondta Kékiné Rozsnyai Éva, a Rendőrmúzeum vezetője.

A megnyitón részt vett a már említett Berkesi Ferenc nyugalmazott vezérőrnagy, a Rendőrség Különleges Szolgálatának alapító parancsnoka. A Zsaru magazin kérdésére elmondta, hogy a kiállított felszerelések mögött mindig ott volt maga az ember, a felkészültség, a csapatmunka, melyek nélkül nincs esély a sikerre. A tábornok kijelentette, hogy elismerésre méltó alapossággal összeállított tárlatot tekinthetett meg, melyben örömmel ismerte fel egykori kollégái, beosztottjai nevét.

Boda József nyugalmazott nemzetbiztonsági vezérőrnagy – aki a Rendőrség Különleges Szolgálatának parancsnokhelyetteseként maga is részt vett a terrorelhárítás történetének alakításában Ž elmondta, hogy méltó helyen, szakmailag magas színvonalon alakították ki a kiállítást, ahová öröm betérni.

A különleges időszaki tárlat szeptembe 19. és április 5. között ingyen tekinthető meg a Rendőrmúzeum Mosonyi utcai épületében – olvasható a police.hu oldalán is közzétett írásban.