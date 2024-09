A fővárosban szombaton tetőzött a Duna, az árhullám viszont a Budapesttől délre fekvő településeken továbbra is komoly kihívásokat okoz. Baján több ház is a vízben áll.

„Ma már III. fokú az árvízvédelmi készültség, hiszen a Duna vízszintje meghaladta a 900 centimétert” – írta vasárnap este Facebook-oldalán Nyirati Klára, Baja leköszönő polgármestere.

A Duna bajai tetőzése hétfő estére, vagy kedd reggelre várható. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság bajai vízmércéje szerint 19 órakor 924 centiméter volt a vízállás.

Nyirati Klára szeptember 22-én, 13 órától rendelte el a harmadik fokú árvízvédelmi készültséget.

„A házon belül körülbelül egy méteren áll a víz”

Stábunk hétfő délelőtt érkezett a Bács-Kiskun vármegyei városba. Meglátogattuk többek között Baja Dunafürdő nevű részét is, ahol a víz elöntötte a házakat. A lezárt útszakasz bejáratából gyakorlatilag csónakkikötő lett, az egyik ladikon volt lehetőségünk megközelíteni a vízben álló ingatlanokat.

A házon belül körülbelül egy méteren áll a víz, máshol az emeletig ér, de van itt egy ingatlan, ahova nem tört be az áradás

– fogalmazott lapunk kérdésére az egyik ingatlantulajdonos, aki jelenleg csak csónakkal tud eljutni a házához. Ezekben a percekben érkezett az utcába egy hölgy is, aki csónak segítségével vitte ki a kutyáját sétáltatni az elárasztott területről.

Átvágták a nyári gátat

A városvezetés már korábban úgy döntött, hogy az árhullám miatt átvágják a Nagy-Pandúr-sziget nyári gátját. A polgármester írásban kiadott lakossági tájékoztatója szerint ezt a módszert számos polgár megkérdőjelezte.

A gát átvágásáról szóló tájékoztatóban többek között leszögezték, hogy a Nagy-Pandúr-sziget területe a nagyvízi meder övezetébe esik, amelynek a hatályos szabályozás alapján elsődleges rendeltetése a mederből kilépő árvíz és jég levezetése.

A Nagy-Pandúr-szigeti nyári gát vízjogi üzemeltetési engedélye értelmében az építmény 850 centiméteres vízállásig véd, efölött maximum 900 centiméteres vízállásig nyúlgátas magasítással védhető meg a terület.

„A nyári gát átvágására, illetve az ott lévő műtárgy (áteresztő zsilip) kinyitására és így lassú víz-beengedésre annak érdekében van szükség, hogy a veszélyes áramlások elkerülhetők legyenek, ellenkező esetben a vonuló nagy erejű víz a nyári gátat – előre nem tervezhető helyen vagy helyeken – átszakíthatja, továbbá a víz átbukik a töltéskorona felett, ez hirtelen és szabályozatlan elöntéshez vezet és ezzel sokkal nagyobb kárt okoz, akár kifejezett életveszélyt jelent a benn tartózkodók számára, mint a szabályozott beengedés” – olvasható az érvelés a tájékoztatóban.

A dokumentum arra is kitért, hogy „a nagyvízi mederben elhelyezkedő ingatlanokon, valamint az árvízi töltésen várható károkozás minimalizálása érdekében a szabályozott beengedés, a lassú, kontrollált vízbeengedés – ahogy pl. 2013-ban is, úgy most is, és ahogy a Nagy-Pandúr-sziget 2024. szeptember 17. napján elrendelt kitelepítése is – szükséges és indokolt volt”.

Stábunk hétfőn – Nyirati Klára polgármester kíséretében -, több városrészt is meglátogatott Baján. Hosszabb riportunkat holnap olvashatják.

(Borítókép: Dunafürdő 2024. szeptember 23-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)