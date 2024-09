Elkészült Gyurcsány Ferenc álnéven írt krimije, már szállítják a könyvesboltokba

A legtöbben Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét politikai pályafutása miatt ismerhetik, de korábban már szakácskönyvvel is bemutatkozott. Hamarosan pedig megnézhetjük, hogy mit alkotott a szórakoztató irodalom területén, ugyanis a mai napon „lejött a szalagról” A kereszt halála című könyv első példánya.

Augusztus végén Gyurcsány Ferenc az Indexnek elárulta, hogy évek óta ír rövidebb, hosszabb történeteket elsősorban a saját maga szórakoztatására, de már akkor is elárulta, hogy lehet arra számítani, hogy megmutat a közönségnek egy nagyobb lélegzetvételű alkotást is.

Cikkünk megjelenése után egy nappal aztán létrejött Facebook-on egy Kate Vargha nevű oldal, amelyen az írások fogalmazásmódja nagyon hasonlított a politikus saját oldalán közzétett írásaira, ezért elindultak a találgatások. Ráadásul az életrajzi adatok is stimmelnek az oldalon megosztott tartalmaknál, többek közt például Pápa városával kapcsolatban – ahol Gyurcsány Ferenc született – és a politikus édesapját illetően is, de a legszembetűnőbb az volt, hogy az írói oldalon közzétett könyv ajánló A kereszt halála című krimihez így fejeződött be:

Ha eddig azt hitték, hogy ismerik a szerzőt, akkor most ki fog derülni, hogy mégsem.

Nagyjából egy héttel ezelőtt pedig maga Gyurcsány Ferenc rántotta le a leplet írói énjéről, amikor beszámolt arról, hogy írt egy könyvet, ráadásul „egészen jót”.

„Íróként édesanyám nevéből képzett nevet használok, Kate Vargha. Így egyértelmű lesz, hogy mit mondok, írok politikusként, és mikor egyszerűen csak mesélek a saját, és remélem, az Önök örömére. Anyám megérdemli, hogy így megmaradjon a neve. Csodálatos asszony volt” – fogalmazott.

Most pedig már arról számolt be Gyurcsány Ferenc saját Facebook-oldalán, hogy kezébe foghatta a krimijének első példányát.

Rengeteg munka és teendő mellett, egyszercsak jött a telefon, hogy most jön le a könyv a szalagról.

„Mármint a Kereszt halála, életem első regénye, amit szabadidőmben írtam. Meséltem már róla, hogy jó ideje ez lett a hobbim, ez kapcsol ki a munkából. Az írás. Ez érett első könyvvé. Úgyhogy autóba ültünk és odaszaladtunk 10 percre a nyomdába, mégiscsak ritkán van az ember életében ilyen pillanat” – írta a DK elnöke, és hozzátette, hogy már szállítják is a könyvesboltokba a regényt, a jövő héten pedig tart egy sajtó bemutatót.

„Aztán majd, ahogy politikai teendőim engedik, beiktatunk néhány dedikálást is” – tette hozzá.